ME:I・小林由依・桜井玲香・本田響矢ら「TGC2026 S/S」追加出演者解禁【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/04】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）より、追加出演者が発表された。
メインアーティスト第6弾は、⽇本最⼤級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にて、総投票数のべ約9,000万票・応募者数約14,000人の中から誕生した選ばれしガールズグループで、デビューの瞬間から社会現象級の注目を集め、瞬く間に国民的アイドルへの階段を駆け上がったME:Iに。TGCに3開催連続で登場する。
メインモデルに、欅坂46の一期生として2015年に活動を開始し、約8年半に渡り同グループを牽引。卒業後、2025年8月にソロデビュー、3月25日には待望の1st Singleのリリースも控える小林由依、乃木坂46の初代キャプテンで、卒業後は、ミュージカルの単独主演など活躍の場を広げている桜井玲香、そして、昨年4月に約7年に渡りキャプテンを務めた日向坂46を卒業後、バラエティ番組やドラマへの出演、ラジオ番組のナビゲーターなど、マルチに活躍する佐々木久美が決定した。
さらに、注目の若手俳優で、日本一とも称されるビジュアルが反響を呼んでいる本田響矢に加えて、2026年、デビューから14年目を迎えた唯一無二の国民的ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSメンバー中務裕太と、第63回 日本レコード大賞受賞の5人組男性アーティスト・Da-iCEのメンバーで、アパレルブランドのプロデューサーも務める和田颯の、それぞれTGC単独初出演となる2人のゲスト出演も決定。スタジオMCには北原里英が追加決定し、柏木由紀とともに、話題の商品やサービスなどを紹介するスタジオトークを盛り上げる。
さらに、TGCが提案する新しいファッションエンターテインメント、第4弾「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」の実施が決定。今回は、『マイナビ TGC 2026 S/S』のテーマでもある“OUR CANVAS”をテーマに、日本のエンターテインメント界が誇る豪華パフォーマー陣をゲストに迎え、総勢20人以上ものダンサーとともに、TGCのランウェイに壮大なアート作品を描き出す。歩くランウェイから踊るランウェイへ。進化し続ける、s**t kingzとTGCが共創する、心震える約10分間の新しいファッションエンターテインメントショーに期待が集まる。（modelpress編集部）
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150ー0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順
モデル：きぃぃりぷ、chun、中村里砂、向井怜衣 他 ※50音順
ゲスト：黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） 他 ※50音順
メインアーティスト：ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、MyM、ME:I 他 ※50音順
オープニングアクト：AtHeart、ONSENSE、瀬名ちひろ 他※50音順
MC：EXIT、鷲見玲奈 他※50音順
スタジオMC：柏木由紀、北原里英
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
