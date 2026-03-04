卒業シーズン到来！お祝いに配れる「桜クッキー」5選
卒業シーズン到来！今回は、卒業する子どもや知り合いに配ると喜ばれそうな、クッキーの5つのバリエーションをご紹介します。桜モチーフは、記念になること間違いなし。
▼型抜きで簡単に
桜型で抜いて焼いたクッキーは、食べるのがもったいないぐらいのかわいさ。ふんわり優しいいちご味で、あと引くおいしさです。
※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました
▼手が汚れない！絞り出し
桜口金具で絞り出して焼くだけでOK。ケーキやパフェなどの飾りにもピッタリです。サクホロ食感がたまりません。
▼映え◎ステンドグラスクッキー
真ん中に溶かしたアメ入れて焼いたクッキーは、キラキラしておしゃれ。プレゼントにしたら、感動されちゃうかも!?
▼塩味がクセになる
市販の桜の塩漬けを活用！甘しょっぱい味わいとほろほろ食感が、クセになる〜。一度食べたらヤミツキ必至。
▼ふんわり桜が香る
桜餡と桜パウダーを使った、春らしいクッキー。中央にトッピングした桜の塩漬けのおかげで、キュートな印象に仕上がります。
卒業の記念はもちろん、お花見やパーティなどにもピッタリな桜モチーフのクッキー。お子さんと一緒に作れば、ステキな思い出にもなりそうですね。(TEXT:森智子)
（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）