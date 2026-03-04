◇2026WBC強化試合 侍ジャパン 5-4 阪神(3日、京セラドーム)

WBC前最後の強化試合に勝利した侍ジャパンの井端弘和監督が大谷翔平選手らMLB組の状態に言及しました。

試合は初回に鈴木誠也選手が先制ホームランを放ちました。井端監督は「昨日(2日)は負けたなかで、鈴木(誠也)選手がまずホームランを打って得点できたのが非常にいい流れを作ってくれた」とチームを勢いづけた鈴木選手を高評価。

「初回2アウトランナーなしでホームランというのは非常に大きい」と話し、「その後の打席も非常に鈴木選手らしい打撃が続いていた。本番に向けてすごく期待は感じる」と語りました。

一方で大谷選手や岡本和真選手はこの試合ノーヒット。井端監督はまず岡本選手について「間際まで(MLBで)実戦を重ねてきた。何の問題もない」と、この日がチーム合流後初実戦だった岡本選手への信頼を語ります。

そして強化試合2試合計5打数無安打でWBC本番を迎える大谷選手には「きっちりスイングをしている。本番になったらきっちりと結果を出してくれるのでは」と、頼れる主砲に期待を寄せました。