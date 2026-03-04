高橋メアリージュン、父の会社が倒産…姉弟総出で借金完済 返済総額に共演者も驚き「すごいな！」
モデルで俳優の高橋メアリージュン（38）が4日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。姉弟総出で返済した借金額を明かした。
【写真】似てる！高橋メアリージュンが公開した“きょうだい”集合ショット
15歳で芸能界デビューを果たした高橋。幼少期に父親の会社が倒産、多額の借金を抱えたことから「早く働きたくて」と当時の気持ちを明かした。その後も芸能界での仕事をこなし、自身が31歳の時に全額返済したという。
借金は高橋ら4人の兄妹で協力し合って返済し終えたといい、番組MCのハライチら共演者も「すごいな！」と驚きの声を上げた。また借金額について尋ねられると高橋は「5000万以上あったんじゃないですか」と明かした。
当時について「完済前は借金を返すことがモチベーションですごいやる気があったんですけど、返し終えたときに『本当に自分がやりたいことって何だろう』」と考え始めたと語り、「すぐスペイン行きのチケットを取って旅をして、そこからよく旅に行っています」と語った。
