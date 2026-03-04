元広島監督・緒方孝市氏の妻でタレントの緒方かな子が３日、声優の長女・佑奈とともに日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。佑奈の驚きの生活を明かした。

緒方は長女の佑奈、２６歳の次女、１９歳の長男の３人の子を出産。佑奈は「勉強をずっとしていたかった」という子どもで、スマホもいらないとしていたが、小学校後半で「母が塾で遅くなると心配だからとお願いされて、渋々持ちました」といい、明石家さんまはあ然。かな子は「父親似なんです。性格が。私は遊びたいが、主人はストイックで、これをやると決めたらやる」と夫似の性格だと説明した。

さらにストイックが講じ、ミニマリストになったといい「一人暮らしでテレビもテーブルも私が泊まったときのソファベッドも買ったのに全部捨てられた。テレビすらない」とかな子は苦笑い。佑奈は「お掃除が大好き」「ダラダラしないようにソファを捨てるんだ、とかやってたらなくなった」と笑った。

かな子がやってきた時に料理を作ってあげようとしたものの「炊飯ジャーもフライパンもない」と仰天。佑奈は「フライパンは冷蔵庫の中にある」とまさかの収納場所を告白。さんまは「（フライパンを）冷やすと効果あんの？」と質問。佑奈は「ほこりをかぶらないです。お薦めです」と胸を張っていた。