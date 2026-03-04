Bドラフト全体1位の山粼一渉、レギュラーシーズンが終了…3月10日から決勝トーナメント参戦

「Bリーグドラフト2026」で全体1位指名を受けた山粼一渉が所属するノーザンコロラド大学が、3月3日（現地時間3月2日）をもって2025－26レギュラーシーズンの全試合を終了した。

レギュラーシーズン最終戦となったモンタナ大学戦では、山粼が26分出場し7得点2リバウンド1ブロック1スティールを記録。ノーザンコロラド大は85－57で快勝し、今シーズン20勝11敗、カンファレンス内10勝8敗という戦績だった。

ラドフォード大から編入した今シーズンの山粼は、31試合中29試合でスターターを務め、1試合平均約27分のプレータイム、9.7得点、3.5リバウンド、3ポイント成功率36.6パーセント、フリースロー成功率90.4パーセントをマーク。2月6日のウィーバー州立大戦では、シーズンハイとなる5本の3ポイント成功を含む23得点を挙げる活躍を見せていた。

今後は3月8日から同12日にかけて“スターチマッドネス”と呼ばれるビッグスカイ・カンファレンスの決勝トーナメントが開催される。山粼が所属するノーザンコロラド大は第5シードとして第3ラウンドから参戦し、レギュラーシーズン最終戦でも対戦したモンタナ大（第4シード）と10日に対戦する。

「Bリーグドラフト2026」で山粼を指名したサンロッカーズ渋谷との契約締結可能期間は、NCAAトーナメント終了後から6月末日まで。全体1位指名を受けた有望株が、負けたら終わりの“一発勝負”でどのようなパフォーマンスを見せるのか注目だ。

【動画】山粼が全体1位名を受けた「Bリーグドラフト2026」