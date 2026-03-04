左腕にはハングルのタトゥー、韓国代表に選ばれ「願い叶った」…米出身ダニングは“母の国”を8強に導けるか【WBC】

「青き目の太極戦士」が韓国代表として念願の初出場を果たし、実力を存分に発揮した。

韓国代表は3月3日に行われたオリックス・バファローズとの強化試合で8-5と勝利した。先発登板したデーン・ダニングは3回を投げて3被安打、無四死球、1奪三振、無失点の力投を見せた。

ダニングは韓国人の母親を持ち、自身の左腕には韓国語で「同じ血」と書かれたタトゥーを入れている。2016年の新人ドラフト1巡目でワシントン・ナショナルズから指名を受け、2020年にシカゴ・ホワイトソックスでメジャーデビューを果たした。MLB通算成績は28勝32敗、防御率4.44、538奪三振だ。

テキサス・レンジャーズで2023年ワールドシリーズ制覇も経験した右腕は、前回の2023年WBCでも代表入りを望んでいたが、股関節を手術した影響で合流できず。それでも今回、“母の国”を代表してWBCの舞台に立つことになった。

「非常に興奮し、胸躍らせている」

オリックス戦はMLB通算136試合登板、28勝という自身のキャリアを証明した試合だった。

初回は先頭打者の宗佑磨に中前安打を許すも、後続の西川龍馬を右飛、紅林弘太郎を三振、太田椋を二ゴロに仕留めた。2回は廣岡大志に二塁打を浴びて一死二塁としたが、後続を打ち取り得点を与えず。3回も野手のエラーで無死一、三塁のピンチが訪れるも、西川を二飛、紅林を遊ゴロ、太田を遊ゴロに誘導して危機を切り抜け、無失点でマウンドを降りた。

ダニング（写真提供＝OSEN）

試合後、ダニングは「本当に光栄に思う。今日はマウンドに上がる際、謙虚な気持ちで上がった」とし、「母親が韓国人なので、2023年の大会に韓国代表として出場したかったが、願いを叶えることができなかった。非常に興奮しており、胸を躍らせている」と語った。

この日の投球内容については「積極的にストライクゾーンを攻めようとした。さまざまな球種を投げれば上手くいくのではないか考えていた」とし、「捕手のパク・ドンウォンが上手くリードしてくれた。自分が得意とするスライダー、チェンジアップ、カットボールなどの球種を上手くリードしてくれて、良いピッチングができた」と説明。「2回に打線が爆発して大量得点を挙げてくれたので、大きな負担を感じることなくリラックスして投げることができた」とチームメイトを称えた。

リュ・ジヒョン監督もダニングに厚い信頼を置いている。指揮官はオリックス戦後の記者会見でダニングについて言及し、通訳を通じて「私の心からの思いが上手く伝わってほしい」とも伝えた。

また、「ダニングは2025年3月に初めて出会ったときから、気持ちの良い印象を受ける選手だった。言葉の表現や韓国代表に対する真摯さ、球場での能力がすべて伴った選手だと思う」と絶賛すると、「昨シーズンを終えるときに心残りがあったが、9月に会ったときに心を通わせた。2026年の代表で会うことになったら良い結果を作ろうと言ったのだが、期待通り、今日は素晴らしい投球をした。次の投球に対する期待が生まれた」と語った。そう言いながらリュ監督はダニングとグータッチを交わし、お互いの信頼関係を深めた。

ダニング（左から2番目／写真提供＝OSEN）

現時点でダニングは、最も厳しい試合とされる日本戦または台湾戦で先発登板する可能性が高い。韓国代表に対する彼の誠実さと闘争心が結びつけば、勝利という結果を生み出すことも不可能ではない。

指揮官が全幅の信頼を寄せるダニングは、3大会連続1次ラウンド敗退中の韓国をベスト8に導くことができるだろうか。

（記事提供＝OSEN）