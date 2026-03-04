嵐の公式SNSが更新され、3月4日に新曲「Five」の配信がスタートしたことを報告するメッセージ動画が公開された。

【動画】嵐「Five」リリース報告／レコーディング風景／【画像】ジャケット写真

■嵐、新曲「Five」配信スタートを報告

公開された動画では、メンバー5人が並び、深くお辞儀をして「嵐です」と挨拶。背後には「Five」のジャケット写真にも登場するバスが映し出されている。

松本潤が「嵐の新曲『Five』がいよいよ本日3月4日から各音楽配信サービスで配信開始となりました！」とコメントし、新曲のリリースを報告した。

トークでは、大野智が「本当にね、嵐っぽいのよ」と楽曲の印象を語る。続いて二宮和也も「懐かしいです！やっぱりこの5人で歌ってる感じというのが」とコメントし、5人で歌うことへの思いをにじませた。

さらに相葉雅紀は「J-POPですね！これぞ！まさに！何かこう…細胞レベルで喜んでます！」と嬉しそうにコメントし、嵐らしい王道のサウンドへの思いをのぞかせた。松本は「そうですね、早く聴いて欲しい！」と呼びかけた。

そして櫻井翔は「歌い繋いでいってるんですよ。皆でそれぞれソロパートもあって」「ソロの歌い繋ぐところと5人のユニゾン感みたいなところを楽しんでもらえたらなと、嵐っぽい楽曲となっております」と語り、楽曲の聴きどころを説明している。

■柔らかなカラーコーデにも注目

この日の5人はジャケットやシャツを合わせたスタイリングで登場。二宮和也はカーキ×ブラウンのストライプ、相葉雅紀はキャメルカラー、松本潤はくすみピンク、大野智はオフホワイトのチェック柄、櫻井翔はベージュのジャケットを着用し、柔らかなカラーで統一されたカジュアルなコーディネートとなっている。

動画の終盤では、メンバー同士で笑顔を見せながら、ツアーについて「楽しみたいですね」「楽しもう！」と声を掛け合う場面も。新曲への思いとともに、今後予定されているツアーへの期待も膨らむメッセージ動画となっている。

ファンからは「最高すぎる」「涙腺崩壊した」「良い曲すぎる」「嵐が溢れてた」「おかえり」「本当に最高の伝説のアイドル」「細胞レベルで喜んでる」など、歓喜の声が寄せられている。

■嵐「Five」レコーディング風景

■嵐「Five」ジャケット写真