timeleszメンバーが、AIよりも選ばれる“正解”に辿り着くために大奮闘！菊池風磨MC『タイパ対timelesz』放送決定

AIが一瞬で導き出す“正解”に人間は勝てるのか!? 誰もが気になる禁断の問いをガチ検証するバラエティ『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみた タイパ対timelesz』が、3月15日15時からMBS/TBS系にて放送される。

■AIの進化が加速するなか、地上波テレビが本気で“非効率”をやってみたら？

この番組は、timeleszが“時間と手間”を惜しまずに面倒だけど心を動かすものを追いかける、令和の“反タイパ”バラエティ。

AIの進化が加速するなか、地上波テレビが本気で“非効率”をやってみたら？ AI検索、要約アプリ、自動生成…。“最速で答えが出る時代”に、あえて真逆のことをやってみる!?

timeleszから、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の4人のメンバーがそれぞれ、“CoCo壱トッピング” “冷蔵庫の残り物でアドリブ料理” “ファッションコーディネート” “誕生日プレゼント”の4テーマでAIと対決。時間と労力、物量をかけて、AIよりも選ばれる“正解”に辿り着くため奮闘する。

スタジオで対決を見守るのは、「メンバーに、そして何より“人間”に勝ってほしい！」と願うMCの菊池風磨、「AIを使わず生きてきました」という吉川愛、「頑張ってるtimeleszのみんなに勝ってほしい！」と“公式お母さん”目線でメンバーの挑戦を見守る矢田亜希子、「AIのほうが“掛け算”感がある」と冷静に分析するアルコ＆ピース平子祐希、そして“菊池風磨とのタッグで裏回しできる芸人”としてAIがはじき出した“最適解”マユリカ。さらに、メンバーと対決するAIに指示を出したふくらPも、スタジオで勝敗を見届る。

果たして勝つのは、タイパのAIか？ 物量と根性とマンパワーのtimeleszか!? ぜひ番組で確かめよう。

菊池風磨 コメント

■番組情報

MBS/TBS系『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみた タイパ対timelesz』

03/15（日）15:00～16:24

◇出演者

スタジオ：MC 菊池風磨

吉川愛、矢田亜希子、アルコ＆ピース平子祐希、ふくらP、マユリカ

VTR：原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝（timelesz）

