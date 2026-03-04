YSL BEAUTY Japanの公式Xにて、撮影中の平野紫耀（Number_i）の様子を捉えたバックステージムービーが限定公開された。

■平野紫耀の撮影裏が「かわいすぎる」と話題

イヴ・サンローラン（以下、YSL）は、新フレグランス“リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ”の発売を記念して、アンバサダーを務める平野が出演する最新ルックを公開。ラズベリーを口に頬張るシーンや、香水を腕につけるシーンなどが収められた動画は、「セクシーすぎる！」とファンの話題を集めていた。

この度公開されたバックステージムービーでは、平野がスタジオに入ってくるシーンからスタート。レザージャケットなど全身をブラックで統一した装いでスタジオ入りした平野は、リップやフレグランスなど新商品を手に取り、興味津々の様子だ。自然な笑顔で溢れ、和やかな現場の雰囲気が伝わってくる。

しかし、カメラに前に立つと、平野の表情は一変してクールに。次々とポーズをとり、歩きながら自由に表現するプロフェッショナルな姿も捉えている。合間に、少し恥ずかしそうな笑顔を見せる瞬間もあり、平野の様々な姿を見ることができる。

SNSでは、「素の感じの威力がすごい、、、」「合間にみせる笑顔がかわいすぎ」「神動画」「紫耀くんのかわいさが詰まっている」「かっこいいと可愛いのギャップ…」「ギャップでますます好きになっちゃう」「あんなに色気のある撮影の裏側がこんなに可愛いなんて！」「かわちぃ！」と、ファンからの様々なコメントを見ることができる。

