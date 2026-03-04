4日14時現在の日経平均株価は前日比2274.36円（-4.04％）安の5万4004.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は128、値下がりは1440、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は438.54円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が257.51円、東エレク <8035>が228.63円、ファナック <6954>が72.87円、フジクラ <5803>が65.68円と続いている。



プラス寄与度トップはベイカレント <6532>で、日経平均を9.09円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が8.19円、任天堂 <7974>が5.05円、バンナムＨＤ <7832>が4.21円、トレンド <4704>が3.84円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇はその他製品の1業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、ガラス・土石、機械、卸売、銀行と並ぶ。



