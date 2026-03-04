『関西アナウンス大賞』初開催 ABC小櫃裕太郎アナがラジオ部門大賞 世界遺産検定2級を生かし“ラジオの可能性”示す【受賞コメント】
第1回『関西アナウンス大賞』が4日に発表され、ABCの小櫃裕太郎アナウンサーがラジオ部門で大賞を受賞した。
【写真】『おは朝』でも活躍する小櫃裕太郎アナ
同賞は、関西全体のアナウンス技術と放送文化のさらなる発展を目指して、関西エリアの放送局12社で構成される関西アナウンス責任者会が今年新たに創設した。
小櫃アナは、ABCラジオの番組『ミュージックジェルム』（水〜金 後7：15）内のコーナー「世界遺産の世界」が、取材力、構成力、そして高度なアナウンスメント技術において高い評価を受けた。
「世界遺産の世界」は、世界遺産検定2級を保持する小櫃アナが、自身の知識を生かし、リスナーを言葉で世界遺産ツアーに案内するコーナー。専門的な内容を分かりやすく、かつ情熱を持って伝えるアナウンス技術で、リスナーの頭の中に鮮やかな風景を描写し、ラジオ放送の持つ可能性をあらためて示した。
■小櫃裕太郎アナウンサー コメント
『第1回関西アナウンス大賞』ラジオ部門にて大賞を頂戴し、大変光栄に存じます。
金銭面や体力面の事情から、実際に世界遺産へ足を運べる方は限られています。だからこそ、ABCラジオ『ミュージックジェルム』内の「世界遺産の世界」でお伝えする際は、リスナーの皆様がご自身で行く以上に深い情報が得られ、鮮やかな景色が見えて、歴史まで知ることができるような時間であってほしいと願ってきました。
その想いを形にするため、情報収集をはじめ、構成から原稿の執筆まで自ら手掛けてまいりました。試行錯誤しながら言葉を紡いできたコーナーが評価されたこと、感無量です。
いつもお聴きいただく皆様への感謝を胸に、今後も表現力に磨きをかけ、関西の放送文化に貢献してまいります。
小櫃裕太郎（こびつ・ゆうたろう）
2023年入社。東京都北区出身。主な出演番組はABCテレビ『おはよう朝日です』、ラジオ『ミュージックジェルム』『The Music & Word Lab』など。
