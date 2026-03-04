『TGC』ME:I、3回連続出演決定 s**t kingz完全プロデュースステージも【出演者一覧あり】
グローバルガールズグループ・ME:Iが、14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING／SUMMER』に、メインアーティストとして出演することが4日、発表された。3回連続出演となる。
【写真】本田響矢も出演！『TGC』追加出演者
ME:Iのほか、メインモデルには欅坂46の一期生として2015年に活動を開始し、約8年半にわたって、同グループをけん引し、24年2月に同グループを卒業後、25年5月にソロプロジェクト・youstiの始動を発表し、8月には1st mini Album『yousti』でソロデビュー、26年3月25日には1st Single「Game of Life」のリリースも控える小林由依、乃木坂46の初代キャプテンで、19年9月に同グループを卒業後は、22年に上演されたミュージカルで、単独初主演を飾った『DOROTHY〜オズの魔法使い〜』や、26年1月、2月に上演されたミュージカル『クワイエットルームにようこそ The Musical』への出演など、活躍の場を広げている桜井玲香、昨年4月に約7年にわたって、キャプテンを務めた日向坂46を卒業後、バラエティ番組やドラマへの出演、ラジオ番組のナビゲーターなど、マルチに活躍する佐々木久美が決定した。
さらに、日本一とも称されるビジュアルが反響を呼んでいる本田響矢に加え、ことし26年にデビューから14年目を迎えた唯一無二の国民的ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの中務裕太、第63回日本レコード大賞受賞の5人組男性アーティスト・Da-iCEのメンバーで、アパレルブランドのプロデューサーも務める和田颯のゲスト出演が決定。それぞれTGC単独初出演となる。
スタジオMCには、北原里英が追加決定し、柏木由紀とともに、話題の商品やサービスなどを紹介するスタジオトークを盛り上げる。
s**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」第4弾の実施も決定した。今回は『マイナビ TGC 2026 S／S』のテーマでもある“OUR CANVAS”をテーマに、日本のエンターテインメント界が誇る超豪華パフォーマー陣をゲストに迎え、総勢20人以上ものダンサーとともに、TGCのランウェイに壮大なアート作品を描き出す。
【s**t kingzコメント】
“OUR CANVAS”というTGCのテーマに合わせ、4人の画家をイメージしたダンス作品を制作しました。4人それぞれが自分の創りたい表現に向き合い、悩み、葛藤しながら作品を生み出す姿を、美しくエネルギッシュなダンスで描きます。それぞれの持つ色の魅力、そしてその色が混ざり合う化学反応をぜひ楽しんでください。
●『TGC2026S/S』出演者一覧 ※50音順（3月4日時点）
【メインモデル】
嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46／※崎＝たつさき）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか ほか
【モデル】
きぃぃりぷ、chun、中村里砂、向井怜衣 ほか
【ゲスト】
黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） ほか
【メインアーティスト】
ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、MyM、ME:I ほか
【オープニングアクト】
AtHeart、ONSENSE、瀬名ちひろ ほか
【MC】
EXIT、鷲見玲奈 ほか
【スタジオMC】
柏木由紀、北原里英 ほか
