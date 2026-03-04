『関西アナウンス大賞』初開催 MBS川地洋平アナがテレビ部門大賞 万博初日のヘリ中継…礼賛一色でも、懸念一色でもなく【受賞コメント】
第1回『関西アナウンス大賞』が4日に発表され、MBSの川地洋平アナウンサーがテレビ部門で大賞を受賞した。
【写真】2025年4月…万博開幕日のヘリ中継 MBS川地洋平アナ
同賞は、関西全体のアナウンス技術と放送文化のさらなる発展を目指して、関西エリアの放送局12社で構成される関西アナウンス責任者会が今年新たに創設した。
川地アナは、『よんチャンTV特別編 大阪・関西万博に行きたくなるよんSP』（2025年4月13日放送）のヘリ生中継リポートが評価された。
昨年の大阪・関西万博本番は、膨らむ期待の一方、不安も多く、各局アナ全員が悩み、探り探りだった。開幕当日には雨が降り、「この万博大丈夫か？」という雰囲気もあった。川地アナは、複雑な空気を十分に理解した上で、愛知で生まれ育った経験からくる「万博」への静かな熱を忍ばせ、スポーツアナのスキルをいかんなく発揮し、3分半のヘリリポートに集約させた。
礼賛一色でも、懸念一色でもなく、万博の初日の空気感を伝えきったリポートが高く評価され、受賞となった。
■川地洋平アナウンサーコメント
入社前から仕事がしたいと思っていた大阪・関西万博の現場、しかも開幕当日の放送での受賞、大変光栄です。
開幕当日、上空400メートルから見る夢洲の雰囲気を丁寧に臨場感を持って伝えること。自分が20年前に 愛・地球博で抱いた気持ちを大切に、今回の万博への想いを素直に届けられたと思います。
今後も大好きなスポーツや、ひとつひとつの仕事に丁寧に向き合い、言葉を紡いでいきます。
ありがとうございました。
川地洋平（かわち・ようへい）
愛知県出身、入社6年目、28歳。『よんチャンTV』、『スポ―ツ中継』など、情報・スポーツ幅広い分野の番組で活躍中。趣味はスポーツ観戦・競泳、特技は水球・肩甲骨がやわらかく肩でせんべいが割れること。
