『関西アナウンス大賞』初開催 MBS川地洋平アナがテレビ部門大賞 万博初日のヘリ中継…礼賛一色でも、懸念一色でもなく【受賞コメント】

『関西アナウンス大賞』初開催 MBS川地洋平アナがテレビ部門大賞 万博初日のヘリ中継…礼賛一色でも、懸念一色でもなく【受賞コメント】