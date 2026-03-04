少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）との関係について、千葉工業大学長の伊藤穣一氏は３日、自身のホームページで「明らかになっているような恐ろしい行為を目撃したりその証拠を認識したりしたことは一度もない」と説明した。

一方、「学長職に専念する」などとして、政府関連の役職は今月末に退任する考えを示した。

説明によると、伊藤氏は２０１１年から務めていた米マサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）メディアラボ所長として資金調達の活動を行う中で、ラボ諮問委員会のメンバーからエプスタイン氏を紹介された。１９年にエプスタイン氏が逮捕されてＭＩＴが批判を受けたことで所長を辞任したが、その後の大学側の調査で「（自身が）いかなる法律や規則にも違反していないことが確認された」としている。

一方、現在務めている内閣府の「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想」運営委員会や、デジタル庁の「デジタル社会構想会議」の構成員は今月末で退任するという。

エプスタイン氏を巡っては、米司法省が昨年１２月から膨大な捜査資料を開示。交流のあった著名人の名前が載っており、伊藤氏とみられる人物も含まれていた。