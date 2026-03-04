EXILE TAKAHIRO（41）が4日、都内でワークマン「ZERO−STAGE」新作＆ファン付きウエア新作発表会に出席した。

TAKAHIROが監修を務める、ワークマンとEXILEのコラボブランド。昨年だけで50万着を販売する好評ぶりで、「発表会のたびに会場が広くなっている。ワークマンさんの右肩上がりの盛り上がりを感じた」と笑みを浮かべた。

昨夏の酷暑も同ブランドのアイテムで乗り切ったといい、「1年を通していろんなライブやイベントに出させてもらって、僕たちはもちろんそうだけどスタッフの方々がすごく暑そうだった。できる限りの方にZERO−STAGEをプレゼントして、夏を乗り切ることができた」と機能性の高さもアピールした。新作アイテムはファン付きウエアながら、膨らみを抑え普段使いもしやすい形となり、「静かなので、釣りに行くときに着たい」と話した。

さらに、書道8段の腕を生かし、この日はパネルに「涼しさは着てつくる時代へ」と書き込んだ。今後はワークマンとEXILEがコラボしたテレビCMの制作が決まり、CM楽曲の制作も示唆。「4月の東京ドーム公演でワークマンさんとの取り組みの全貌を明らかにする発表ができれば」と予告した。

EXILE TETSUYA（45）橘ケンチ（46）も出席。