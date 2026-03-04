連載「ベースボールの現在地」戦力外から4か月、豪州打線を料理した山本大貴

「THE ANSWER」では5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせ、世界の野球を伝える「ベースボールの現在地」を連載する。2023年の大会で初の8強進出を果たしたオーストラリア代表は、2月後半に東京都府中市でキャンプを行った。社会人チームと練習試合を組む中で、パワーヒッターの揃う打線を一回り、ほぼ完璧に抑えた日本人投手がいる。昨年までプロ野球のロッテ、ヤクルトでプレーし、今季からクラブチームのオール府中に加入した山本大貴投手だ。日本らしい工夫の中身と、身をもって示した野球の違いとは。

「オーストラリアの投手陣を見ても、僕みたいなタイプはいませんでしたね。体のデカさが全然違うので、気は全く抜けませんでしたが……」

2月22日、豪州との練習試合に先発した山本は4回1失点。3回まで失策の走者を1人出しただけで、無安打無四球に抑えた。4回に四球と、風に乗って野手の間に落ちるヒットが続き1点を失ったものの、登板を「できすぎでした」と笑顔で振り返った。納得の再スタートだった。

山本が、つい昨年までNPBで投げていたという情報は、豪州側にももたらされていた。1番を打ったベテランのティム・ケネリー主将は山本との対戦で2三振。3回の第2打席は、右打席の外角からストライクゾーンへ入ってくるボールに反応できず、見逃し三振に終わり首をかしげていた。「僕たちがなかなか見たことがないボールだった。日本には本当にいい投手がたくさんいるよね」と脱帽だ。

この打席の攻め方を山本は「チェンジアップを投げると結構潜りこんで、下から食らいつこうとしてきていたので、外から曲げたら手が出ないんじゃないかと思って。うまくいきました」と明快に説明する。この経験は、豪州代表のためでもある。「日本にはああいうボールがあるんだと知ってもらえれば、彼らの次にも活きてくると思うので」。府中市は町をあげて豪州代表を応援している。そこを代表するチームの一員として、ヒントを与えた格好だ。

北海道の北星大付高から、社会人野球の三菱自動車岡崎を経て、2018年にドラフト3位でロッテ入り。その後2022年のシーズン中にヤクルトへ移籍し、プロで8年プレー。昨年10月に戦力外通告を受けた。ヤクルト時代の2023年には1軍で42試合、24年にも44試合に投げている。左の助っ人強打者を仕留めるワンポイントで起用されることもあった。その中で、パワーに優れた海外選手を抑える術を考え抜いてきたという。

「外国人、特に初見のバッターに対しては僕のピッチングが効くんじゃないかとは思っていましたよ。プロでもそういう仕事をしてきましたしね」

北米だけじゃない…増える海外移籍志願者「強い国はいっぱいある」

ボールの出所をギリギリまで隠し、スライダーとシンカーを生かした。直球は最速140キロほど。この日、6つ奪った三振のうち5つはシンカーが決め球だった。緩急と落ちる球という“鉄則”を守ったのだ。「（豪州は）間違いなく自分より格上の選手たち。自分のスイングをしてくると思っていました。そうなればストライクからボールになる球とか、振らせやすいかなとか」。プロ時代より腕を少し下げた、出どころの見づらいフォームも武器だ。対戦に感性を張り巡らせ、次の攻めに生かす。いかにも日本らしい工夫が施された投球だった。

昨オフ、ヤクルトから戦力外通告を受けた山本は、実は海外への移籍も考えていた。昨季2軍での成績は20試合で防御率2.70。SNSには「まだNPBでやれる」というファンの声が並び、実際に台湾への移籍話が持ち込まれた。世界に目を向けたのは、2019年オフの経験がベースになっている。

「ロッテの時に、プエルトリコのウィンターリーグで野球をさせてもらう機会があったんです。そこで海外で1か月半ほど野球をする経験をできました。なのでむしろ違う野球にチャレンジしたいなという思いがあったんです」。動作解析で韓国の施設を使ったこともある。海外と日本の野球の違いに、日常的に触れてきた選手なのだ。

台湾からのオファーは、1か月単位の契約ということもあり最終的に見送ったものの、日本での戦力外になっても海外で野球を続けようとする選手が増えている現状を「自分が経験したことのない野球で、どこまで通用するのか知りたい選手は多いと思いますよ」と見ている。これは何も、大谷翔平投手（ドジャース）のような超トップレベルに限った話ではない。「野球はメジャーだけじゃない。WBCを見ても世界に強い国はいっぱいある。特に台湾とか韓国は、チャレンジしても面白いんじゃないのかな」。国際大会を通じて、世界の野球に関心を持つ選手は着実に増えている。

山本が最終的に、フルタイムで働きながらプレーするクラブチーム入りを選んだのも「違う野球を見てみたい」という欲求の延長線上にあった。

「僕の野球人生は、基本下からのスタート。それがなんとか人の縁もあってここまで来られたんです。プロ野球はもちろんいいですよ。華やかですし、いろんな人に見られながら野球をやるのは特別な経験でもある。ただある意味“異常な世界”だとも思うんです。もちろん活躍するために一生懸命練習した自負はあります。それでも成績を残せなかった。クビになってしまった、戦力外になってしまった。そうなった時にどうするかと考えたら……。誘っていただける以上はやろうと」

現在30歳。クラブでのプレーは野球人生の最終章になるという。その出発ともいえるマウンドは、最高の結果だった。山本が示したのは外国人打者を攻略するテクニックと同時に、プロという世界から降りてもプレーする場があるというこの国の“野球土壌”の豊かさだった。

◇ ◇ ◇

3月5日に第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕する。2006年に第1回が行われてから20年、過去3回優勝している日本の強さが世界に認められる一方、国際大会を通じて世界の野球の距離は着実に縮まっている。「THE ANSWER」では大会期間中「ベースボールの現在地」と題し、選手やスタッフが“国際野球”に挑む思いを伝える。他の種目と競技人口を比較すればマイナーといわれることもある野球。ただ世界中に、このゲームを愛する人がいる。数年に一度の注目される機会だからこそ、世界の野球の今を知り、ともに未来を考えるきっかけを作る。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）