¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥Ä¥â¡ª°Õ»×¤ò´¶¤¸¤¿À¥¸Í·§Ä¾¼ùÁª¼ê¤Îà¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëá
¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡£²·î£²£·ÆüÂè£±»î¹ç¡¡Æî£´¶É£°ËÜ¾ì¡á±Ê°æ¹§Åµ¡ÊÉ÷¡Ë¡¢Àõ¸«¿¿µª¡Ê¥É¡Ë¡¢ÂìÂôÏÂÅµ¡Ê³Ê¡Ë¡¢À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÍë¡Ë
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤âºÇ½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î£¶°Ì¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÍëÅÅ¤Ç¡¢£·°Ì¤Î½ÂÃ«£Á£Â£Å£Í£Á£Ó¤È¤Îº¹¤ÏÌó£·£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£ÍëÅÅ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡¢À¥¸Í·§Áª¼ê¤¬Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹¤Î¿ÆÈÖ¤ò£²ÃåÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿À¥¸Í·§Áª¼ê¤Ï£¹½äÌÜ¤ÇÀ¾¤ò¥¢¥ó¥³¤Ë¤·¤Æ°ì¸þÄ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££±º÷¤òÀÚ¤ì¤Ð¥É¥é£¶º÷¤È£¶èß¤Î¤¯¤ÃÉÕ¤¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î£¶èßÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£²¾¤Ë£¶èß¤Ë¤¯¤ÃÉÕ¤¤¤Æ¡¢£±Ëç¥É¥é¤òÀÚ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥Á¤·¤Æ¥Ä¥â¤ì¤Ð£²£¶£°£°¥ª¡¼¥ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÀõ¸«Áª¼ê¤òµÕÅ¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¶ÉÉú¤»¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢£¶èß¤ò»Ä¤¹¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀ¥¸Í·§Áª¼ê¤¬Áª¤ó¤Àà¸úÎ¨Ìµ»ëá¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é£²Ëç¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££¶èß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÂ¾²È¤«¤é¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¸å¡¢°ÂÁ´ÅÙ¤Ï£±º÷¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸Í·§Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±Ëç¥É¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤â£³£¶º÷¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥ó¤«¡¢¥«¥ó£²º÷¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Í°Å¹ï¤äÂ¿ÌÌÂÔ¤Á¤Ø¤Î¼êÊÑ¤ï¤ê¤â¤¢¤ê¡¢£¶º÷¤À¤È¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ç¤â»°°Å¹ï¤Ç¥¢¥¬¤ì¤ë£³£¶º÷¤Ë¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´°÷¤¬¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ëÃæ¡¢£´ËçÌÜ¤Î¥É¥é£¶º÷¤òµ¤¹ç¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥Ä¥â¡ª¡¡¥Ä¥â»°°Å¹ï¥É¥é£´¤Î£¶£°£°£°¥ª¡¼¥ë¤Î¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ò·èÄê¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¶èßÀÚ¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç£±º÷¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²áÄø¤¬À¥¸Í·§Áª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¡¢°Õ»×¤ò´¶¤¸¤ë°ìÂÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î½µ¤ÎÍëÅÅ¤Ï¹õÂôºéÁª¼ê¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Þ¤¯¤é¤ì¥È¥Ã¥×¤òÆ¨¤·¡¢ËÜÅÄÊþ¹Áª¼ê¤¬¥é¥¹¤È·è¤·¤Æ¤¤¤¤¥à¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¥¸Í·§Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¤ÇÊ§¿¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£