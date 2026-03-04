3月3日、「嵐」の二宮和也とお笑いコンビ「千鳥」のノブがMCを務めるバラエティ番組『金曜ミステリークラブ！！！』（日本テレビ系）が、4月からスタートすることが発表された。二宮のレギュラー番組『ニノさん』の後続番組となるが、この決定にモヤモヤするファンもいるようで──。

同番組は、2025年にスペシャル番組で放送され、新たにレギュラー化することになった。

「世界各国の不思議なできごとからクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを観ながらミステリーの真相を解明していく内容になるようです。放送枠は金曜日の19時ですが、この枠では2月まで『ニノさん』が放送されていたので、二宮さんは続けてゴールデンタイムの番組が決まったことになります」（スポーツ紙記者）

二宮の新たなレギュラー番組が決まり、喜ぶファンも多い。一方で、

《ニノさんのままじゃダメだったん？？？》

《枠を引き継ぐのは嬉しいけど、だったらニノさんでよかったじゃん。てなる》

《ニノさん終わった枠ににのちゃんレギュラーうれしいけど意味わからん 返せおれらのゆるゆるニノさん》

など、不満の声が見受けられる。日本テレビの “采配” に疑問を持たれたようだ。

「『ニノさん』は2013年に二宮さん個人初の冠番組として始まり、深夜の放送から日曜昼に移行し、さらに2024年10月から金曜夜のゴールデンタイムで放送されました。しかし、2026年2月13日をもって終了したのです。

13年間続いた番組とあって、愛着を持つファンも多かったのです。今回、同じ時間帯に二宮さんの新番組が始まることが明らかになり、同じタレントを起用するのであれば、『ニノさん』を見たい人もいたのだと思われます」（芸能記者）

最終回は2時間スペシャルで、『ニノさん』にゆかりある多部未華子や有村架純、渡辺謙、赤楚衛二など、豪華なメンバーが出演して幕を閉じた。ただ、終わり方もファンの混乱を招くことに。

「2月13日に、20日の放送回で終了することが発表されましたが、告知から1週間後に最終回を迎えるという唐突なものでした。ゴールデンタイムに移行して2年足らずで、テレビ局の改編期である3月を待たず、“打ち切り” のようなラストになったのです。

新しい番組が始まるのはファンにとっても喜ばしいことですが、どうしても日本テレビにモヤモヤしてしまう部分もあるのかもしれません」（同前）

二宮とノブの新番組は、金曜日の夜の “顔” になれるか。