¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥¢¥ë²¿ÀÚ¤ë¡©¡Ûº®°ì¿§Ç»¸ü¤ÎÁê¼ê¤Ë´í¸±Ç×¤ò²¡¤»¤¿ÍýÍ³¤òÎëÌÚÍ¥ËÜ¿Í¤¬²òÀâ
¡¡¼Ì¿¿¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡²¿¤òÀÚ¤ë¡©¡¡²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÚÅú¤¨¡Û¤òÆÉ¤àÁ°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¿ÆÈÖ¤ÇÊ¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤À¤¬¡¢£²ÉûÏª¤Î²¼²È¤Ïèß»Ò¤ÎÀ÷¤á¼ê¤Ã¤Ý¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï£²èß¡Ä¡£
¡ÚÅú¤¨¡á£²èß¡Û¾¯¤·Ëã¿ý¤òÍý²ò¤·¤¿¼Ô¤Ê¤éà¸«¤¨¸«¤¨¤ÎÀ÷¤á¼êá¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¿ÆÈÖ¤ÎÎëÌÚÍ¥¡Ê£Ð¡Ë¤¬½ªÈ×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿£²èß¤Ï¡¢èß»Ò¤Îº®°ì¿§µ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤ëËÙ¿µ¸ã¡Ê¥µ¡Ë¤Ø¤Î´í¸±Ç×¡£¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÉ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿ÎëÌÚÍ¥¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È£²èß¤ò¥Ä¥âÀÚ¤ê¡£¶¯µ¤¤Ë¸«¤¨¤ëÁªÂò¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼²È¤ÎËÙ¤¬èß»Ò¤Ç£²¤ÄÌÄ¤¤òÆþ¤ì¡¢£±£´½äÌÜ¤ÎºÇ½ª¼ê½Ð¤·¤¬£³èß¡£¤¤¤«¤Ë¤âº®°ì¿§¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¶°ì¿§¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼ê¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼Î¤ÆÇ×¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¿ÆÈÖ¤ÇÊ¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÍ¥¤â¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤Ï¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¸å¡¢£²¡¦£µÅû¤ä£³¡¦£¶º÷¤ò°ú¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ò¼è¤ë¤Ê¤é¡¢èß»Ò¤ò£²Ëç¡Ê£±èß¢ª£´èß£ï£ò£²èß¢ªÀÖ£µèß¡ËÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º÷»Ò¤òÀÚ¤Ã¤Æ±ª²ó¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢£±èß¤«£²èß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤Î¶Ú¤Ç£²Ëç¾¡Éé¤¹¤ë¤«¤Î£³Âò¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¾ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÌòÇ×¤ÎÃæ¤¬À¸Ç×¡¢â¤¤Ï£±Ëç¸«¤¨¡£ËÙ¤Î¼ê¤ËÃæ¤äâ¤¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö£±¡¦£³¡¦£³èß¡¢Ãæ¡¦Ãæ¡Ê£ï£òâ¤¡¦â¤¡Ë¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢£±èß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¡££²èß¤¬Åö¤¿¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Î¾ÌÌÂÔ¤Á¡×¤ÈÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖµÕ¤Ë£±èß¤ÏÃ±µ³ÂÔ¤Á¤«¡¢£±¡¦£±¡¦£³èß¤«¤é£³èß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤ËÊü½Æ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢£²èß¤è¤ê£±èß¤ÎÊý¤¬Êü½ÆÎ¨¤¬¼ã´³¹â¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£±èßÀÚ¤ê¤ÇÇ´¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¼¡¤ËÀÚ¤ëÇ×¤Ï£´èß¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï£µËç¸«¤¨¤Î£´¡¦£·èß¤ÏËÙ¤µ¤ó¤Ë£´¡¦£·èß¼õ¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¹â¤¯¡¢£²èßÀÚ¤ê¢ª£µèßÀÚ¤ê¤Ê¤é¤Ð£·èß¤¬¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£´¡¦£·èß¼õ¤±¤è¤ê£µ¡¦£¸èß¼õ¤±¤ÎÊý¤¬ÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡£
¡¡ÀÖ£µèß¤ò¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¾¤Ëº®°ì¿§¤ËÊü½Æ¤·¤Æ¤â£²¡¦£µèßÂÔ¤Á¤Î£²£°£°£°ÅÀ¤Î¤ß¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¼«Ê¬¤Î¿ÆÈÖ¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤â¡Ê¥ê¥¹¥¯¤È¡Ë¸«¹ç¤¦¡×¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¼Â¤ÏËÙ¤Î¼êÇ×¤Ë¤Ï¤Þ¤À£·Åû¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£ÂÇÅÀ¤âÄã¤¯¡¢ÎëÌÚÍ¥¤Î²¡¤·¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤Ï¢Áñ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼¡¶É¤Ë¤Ï²ñ¿´¤ÎÄ·Ëþ¥Ä¥â¡£¸«»ö¤Ê¥È¥Ã¥×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£