ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¡»ÐËå¤ÎàÆÃÄ§á¸ì¤ë¡ÖË¾·ë¤Ï»ä¤ÎÍÎÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¡Ö¼ÓÍè¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê£²£´¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¡Ø£Ì£õ£á£ò£é£î£å¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥ó¥Á²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜÅÄ¤Ï¡¢¾®³Ø£²Ç¯À¸¤Î»þ¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¥á¥¤¥¯¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£
¡¡¥³¥¹¥á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò»ÏÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£±£²£°¡ó¡¢¿´¤«¤é¤ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡Ö·î¤Î¸÷¡Ê£Ì£õ£á£ò¡Ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥ó¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¡£¤â¤¦¤³¤ì¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤âÈ¯Çä¡£¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤³¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥³¥¹¥á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï£±£°³ä¤¬¥¹¥±¡¼¥È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÐËå¡ÊË¾·ë¡¢¼ÓÍè¡Ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤äÈ©¼Á¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬»î¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤â»î¤»¤¿¡×¤È¡¢Ëå¤¿¤Á¤âà¼Â¸³Âæá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖË¾·ë¤Ï»ä¤ÎÉô²°¤«¤éÍÎÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤·¡¢Êª¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ò¸«¤¿¤éË¾·ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¼ÓÍè¤Ï¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡£¤¢¤È¡¢»ä¤È¤¹¤´¤¯À³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¡£¡ÖÄê´üÅª¤ËËå¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤Î¤¬Æü²Ý¡£°ìÀ¸¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£