【SW2ドックも冷やすッチ】 3月4日 発売 価格：3,980円

サンコーは、同社が展開するブランド「PYZONE」より「SW2ドックも冷やすッチ」を3月4日に発売した。価格は3,980円。

本製品は、Switch2のドックの形状に合わせた専用設計の吸気補助アイテム。内部ファンがドック下部の吸気口へピンポイントに送風することで、こもりがちな熱を効率的に逃がし、本体の空気循環をサポートする。

設置は本体をセットしてUSBケーブルを接続するだけの工具不要設計。側面にはゲームカードを最大8枚収納できるスロットを備え、散らばりがちなソフトをスマートに管理できる。

状況に合わせて選べる3段階の風量調節や、気分を盛り上げるLEDライトのオン・オフ機能も搭載。「長時間プレイによる熱が気になる」、「大切なハードを最適な環境で維持したい」という人にぴったりの商品となっている。

【SW2ドックも冷やすッチ】

【製品特長】

・ドック専用設計による効率的な吸気補助

・工具不要の簡単設置

・ゲームカードを最大8枚収納可能

・3段階の風量切替

・LEDライト搭載

・パフォーマンス低下を抑制

【仕様】

・サイズ：210×55×32mm（幅×奥行×高さ）

・重量：約130g

・電源：Nintendo Switch2の専用USB-ACアダプターを使用する。

・消費電力：約0.8W

・モード（風量）：風量3段階（強・中・弱）

・ケーブル長：約160mm

・材質：ABS

・セット内容：本体、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ：214×67×36mm（幅×奥行×高さ）

・パッケージ込み重量：約160g

・保証期間：購入日より3カ月

・型番/JAN：SWAD25CBK/4580060605385

※本製品は任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。

※Nintendo Switch 2は任天堂株式会社の商標です。