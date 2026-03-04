今日4日(水)、日本気象協会は最新の桜開花・満開予想を発表しました。開花は前回予想より更に早まり、全国トップは愛媛県宇和島(※)で3月18日と、あと2週間で開花する予想です。福岡と名古屋は3月20日、東京は3月21日といずれも平年より2日〜4日くらい早い予想です。また、満開のトップも宇和島で3月25日、気象台の標本木では東京が最も早く3月28日の予想です。



※宇和島は気象台の標本木ではなく日本気象協会の独自地点です。

開花・満開の傾向

2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早く、東日本と北日本では平年より早い所が多いでしょう。

全国トップの開花となるのは愛媛県宇和島(※)で、3月18日に開花する見込みです。気象台の標本木は、20日に福岡と名古屋、岐阜で開花したのち、21日に高知と広島、東京などで続々と開花するでしょう。その後24日に大阪、30日に金沢で開花し、3月末までに九州から北陸にかけての広い範囲で開花する見込みです。4月に入ると、2日に仙台、17日に青森で開花し、桜前線が札幌に到達するのは27日でしょう。



最初に満開を迎えるのも宇和島で、3月25日の予想です。気象台の標本木では、東京が最も早く3月28日に満開となる見込みです。4月上旬までに九州から東北南部の広い範囲で満開を迎え、北海道では大型連休中に満開の桜を楽しめる所が多いでしょう。



予想の根拠

2月中旬以降、全国的に季節外れの暖かさとなり、つぼみの生長が進んでいるとみられます。

この先3月下旬にかけては、2月下旬ほどの顕著な高温は落ち着き、気温は平年並みかやや高めとなる予想です。西日本や関東は、3月の予想気温がこれまでの予想より低めとなったため、開花予想日が1日ほど遅くなった地点があります。一方、東海は2月から3月上旬の気温が予想より高く推移した影響で、開花予想日が早まりました。

4月以降の気温は、これまでの予想から大きな変化はなく、北日本では引き続き平年より高い見込みです。

言葉の説明

平年:1991〜2020年の平均値



かなり早い :平年よりも7日以上早い

早い :平年よりも3日から6日早い

平年並 :平年との差が2日以内

遅い :平年よりも3日から6日遅い

かなり遅い :平年よりも7日以上遅い