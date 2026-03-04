講談社から『ズートピア 特別付録ジュディとニックの交通安全反射シール付き ひょうしきずかん（ディズニーブックス）』が登場！

「一時停止」や「一方通行」など、78の道路標識をわかりやすく掲載した、親子で楽しく学べる1冊です☆

講談社『ズートピア 特別付録ジュディとニックの交通安全反射シール付き ひょうしきずかん（ディズニーブックス）』

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年3月23日（月） ※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて150mm×よこ150mm

内容：オールカラー48ページ

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

2026年で公開10周年となる、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』

2025年には、続編ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』が公開され、超メガヒットを記録し続け話題となっています。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市ズートピアには、頑張り屋なウサギの警察官「ジュディ・ホップス」と皮肉屋なキツネの相棒「ニック・ワイルド」をはじめ、個性的かつ人気のキャラクターたちがいっぱい！

そんな多くの人々に愛される動物たちとともに、日本の道路標識に親しめる『ズートピア 特別付録ジュディとニックの交通安全反射シール付き ひょうしきずかん（ディズニーブックス）』が、講談社より登場します。

特別付録「ジュディとニックの交通安全反射シール」

特別付録として、交通安全反射シールを1冊につき1枚封入されています！

シールは、劇中に登場するズートピア警察署のバッジをイメージしてデザインされたもの。

夜道などで車や自転車のライトを反射して、ドライバーに存在を知らせる仕様です。

また、機種によってはスマホケースにも挟めるサイズ。

自分の「好き」を持ち歩きたい方にもおすすめです☆

※特別付録は電子書籍には付きません

人気キャラクターたちと楽しく道路標識を学べる構成

本書は、道路標識をお子さまに向けて紹介しつつ、「おうちの方へ」にはより詳しい説明を載せています。

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」、「フラッシュ」、「クロウハウザー」、「ミスター・ビッグ」などズートピアの動物たちが登場するので、お子さんの興味を引きやすく、自然と道路標識に親しめる内容となっています。

また、2026年4月1日には、一部改正された道路交通法が施行されます。

大人も子どもも交通ルールの知識を見直したくなる、生活のなかで目にする道路標識から学べる一冊。

入学祝いや進級祝いのプレゼントとして、『ズートピア』好きの大人のコレクションとして、幅広い方におすすめです。

「ジュディ・ホップス」たちと、道路標識を通して交通ルールを楽しく学べる！

講談社『ズートピア 特別付録ジュディとニックの交通安全反射シール付き ひょうしきずかん（ディズニーブックス）』は、2026年3月23日（月）より販売開始です。

