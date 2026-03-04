セガ フェイブから、最新プリクラ機『cherrit（チェリット）』が誕生！

セガ フェイブ プリクラ機『cherrit（チェリット）』

リリース日：2026年夏稼働予定

サイズ：1,820(W) × 2,160(D) × 2,360(H) mm

重量：523 kg

消費電力：373 W (AC 100V)

「撮影体験をもっとこだわれるものに」「シールをもっと残したくなるものに」「データの持ち帰りをもっとスムーズに」――この3つのテーマのもと、ユーザーの満足度をさらに高める機能を多数搭載しています。

最大の特徴は「撮影ディレクション」機能です。

撮り直しを含めて最大20回撮影でき（※プレイ制限時間内における最大回数）、撮影したプリクラをすぐチェックして撮り直すことができます。

これまでの「たくさん撮る」体験から「とことんこだわって盛れたプリだけ残す」体験へ。

撮影したプリクラは最大10枚（※全プリダウンロード機能を使っていない場合は有料会員最大10枚、無料会員最大2枚）まで保存でき、納得のいく写真だけを厳選して残せます。

シールは、通常の「カットシール」「カードシール」に加え、新デザインの「フォトっぽシール」が登場。

今までにない大きなサイズで、とっておきの1枚を思い出として残すことができます。

らくがき機能では、受付で自分が描いた絵がスタンプとして使えるようになったほか、ピックした色にあわせてパレットアイテムの色が変わる「ピックアップカラー」機能を搭載。

色味が統一されて、トータル盛れを楽しめます。

新サービス「全プリダウンロード／コピー印刷」

プリクラをもっとうれしい体験にする『cherrit』だけの新サービスも登場。

受付の現金支払いで手軽に選べる2つのコンテンツ「全プリダウンロード」と「コピー印刷」が導入されます。

「全プリダウンロード」は、有料会員登録不要で撮影した全プリ画像をダウンロードできる機能、「コピー印刷」は、シールをもう1セット印刷できる機能です。

こだわりの撮影体験をさらに高めた『cherrit』の稼働に期待が高まります☆

『cherrit』期間限定 先行体験会

実施日：2026年3月5日（木）〜3月8日（日）

会場：GiGOあべのキューズモール

住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール3F

2026年3月5日（木）から、大阪で期間限定の先行体験会を実施！

正式リリースに先駆けて、いち早く『cherrit』を体験できます。

※追加店舗は決まり次第公式サイトで告知されます

※各店舗のルール・ガイドラインを遵守頂いたうえで参加ください

※都合により中止または延期となる場合があります

より良い撮影体験を追求し、さらに進化を遂げたセガの最新プリクラ機！

プリクラ機『cherrit（チェリット）』は、2026年夏稼働予定です。

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です

※「プリント倶楽部」および「プリクラ」は、株式会社セガの登録商標です

