“撮影から仕上げまで”をより完成度の高い体験へ！セガ フェイブ プリクラ機『cherrit（チェリット）』
セガ フェイブから、最新プリクラ機『cherrit（チェリット）』が誕生！
前作『GIMMI』で確立したワンブース設計の良さをそのままに、プリクラの楽しさである「撮影から仕上げまで」をより完成度の高い体験へと進化させた最新プリクラ機です☆
セガ フェイブ プリクラ機『cherrit（チェリット）』
リリース日：2026年夏稼働予定
サイズ：1,820(W) × 2,160(D) × 2,360(H) mm
重量：523 kg
消費電力：373 W (AC 100V)
セガ フェイブが、最新プリクラ機『cherrit（チェリット）』のリリースを発表！
『cherrit』は、前作『GIMMI』で確立したワンブース設計の良さをそのままに、プリクラの楽しさである「撮影から仕上げまで」をより完成度の高い体験へと進化させた最新プリクラ機です。
「撮影体験をもっとこだわれるものに」「シールをもっと残したくなるものに」「データの持ち帰りをもっとスムーズに」――この3つのテーマのもと、ユーザーの満足度をさらに高める機能を多数搭載しています。
最大の特徴は「撮影ディレクション」機能です。
撮り直しを含めて最大20回撮影でき（※プレイ制限時間内における最大回数）、撮影したプリクラをすぐチェックして撮り直すことができます。
これまでの「たくさん撮る」体験から「とことんこだわって盛れたプリだけ残す」体験へ。
撮影したプリクラは最大10枚（※全プリダウンロード機能を使っていない場合は有料会員最大10枚、無料会員最大2枚）まで保存でき、納得のいく写真だけを厳選して残せます。
シールは、通常の「カットシール」「カードシール」に加え、新デザインの「フォトっぽシール」が登場。
今までにない大きなサイズで、とっておきの1枚を思い出として残すことができます。
らくがき機能では、受付で自分が描いた絵がスタンプとして使えるようになったほか、ピックした色にあわせてパレットアイテムの色が変わる「ピックアップカラー」機能を搭載。
色味が統一されて、トータル盛れを楽しめます。
新サービス「全プリダウンロード／コピー印刷」
プリクラをもっとうれしい体験にする『cherrit』だけの新サービスも登場。
受付の現金支払いで手軽に選べる2つのコンテンツ「全プリダウンロード」と「コピー印刷」が導入されます。
「全プリダウンロード」は、有料会員登録不要で撮影した全プリ画像をダウンロードできる機能、「コピー印刷」は、シールをもう1セット印刷できる機能です。
こだわりの撮影体験をさらに高めた『cherrit』の稼働に期待が高まります☆
『cherrit』期間限定 先行体験会
実施日：2026年3月5日（木）〜3月8日（日）
会場：GiGOあべのキューズモール
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール3F
2026年3月5日（木）から、大阪で期間限定の先行体験会を実施！
正式リリースに先駆けて、いち早く『cherrit』を体験できます。
※追加店舗は決まり次第公式サイトで告知されます
※各店舗のルール・ガイドラインを遵守頂いたうえで参加ください
※都合により中止または延期となる場合があります
より良い撮影体験を追求し、さらに進化を遂げたセガの最新プリクラ機！
プリクラ機『cherrit（チェリット）』は、2026年夏稼働予定です。
©SEGA
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
※「プリント倶楽部」および「プリクラ」は、株式会社セガの登録商標です
