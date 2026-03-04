日向坂46×ニューエラ×MLB 11球団トリプルコラボコレクション

　アイドルグループ・日向坂46が、スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラとのコラボレーションすることが決定。30日より、MLBの11球団にフィーチャーしたトリプルコラボコレクションをニューエラ公式オンラインストアにて発売する。

【11種一覧】日向坂46×MLB 11球団のコラボヘッドウェア

　ベースモデルには、日向坂46メンバーにも愛用者が多い、柔らかな被り心地が特徴のカジュアルキャップ「9TWENTY（ナイントゥエンティー）」を採用。各チームカラーを踏襲し、右サイドに日向坂46のサークルロゴ、リアにグループロゴが刺繍でデザインされている。

　ラインアップは、11種類で各7150円（税込）となる。