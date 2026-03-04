俳優谷原章介が4日、MCを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。3日に行われた侍ジャパンWBC強化試合の阪神戦で披露された「お茶点（た）てポーズ」について盛り上がった。

このポーズ、2日のオリックスとの強化試合で北山亘基投手（日本ハム）が考案したが、鈴木誠也外野手（MLBカブス）、大谷翔平投手（同ドジャース）から再考を促されたという。同日の試合終了後の食事会場で改訂案を出し、採用されたという。

このいきさつを聞いていた谷原は「大谷さん、鈴木選手、メジャーのレジェンドから宿題もらったら、僕は代表引退します。あぁ、無理ですって。選ばれないけどね」と笑った。

改訂版お茶点てポーズには「その心」がある。「点てるは、点数の点を現し、手を回すしぐさは、ダイヤモンド（ベース）をかきまぜて1周すると得点が入る」という縁起を担いでいる。前回23年のWBCで侍ジャパンは「ペッパーミル」を披露して優勝した。連覇を狙う今回はどうか。6日の台湾戦で初戦を迎える。「わくわくが止まりません」と谷原は期待していた。