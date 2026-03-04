アップルは3日、独自チップセット「M5 Pro」と「M5 Max」を発表した。あわせて、同チップを搭載する14インチおよび16インチの「MacBook Pro」も発表した。3月4日に予約を開始し、3月11日に発売される。

次世代チップ「M5 Pro」「M5 Max」でAI処理を大幅強化

新しいMacBook Proには、「Fusionアーキテクチャ」を採用したM5 ProとM5 Maxが搭載される。2つのダイを接続することで高帯域かつ低レイテンシーを実現する設計で、最大6つのスーパーコアと12の高性能コアを組み合わせる。前世代比で最大30％向上し、プロ向けワークフローにおける処理性能が高められた。

とくにAI処理性能の向上が大きい。GPUの各コアに「Neural Accelerator」を備えた次世代アーキテクチャを採用し、AIタスクのパフォーマンスは前世代比で最大4倍、M1シリーズ比では最大8倍となる。大規模言語モデル（LLM）のプロンプト処理や高度な画像生成、ビデオエフェクトのレンダリングなどを高速に実行できる。

Thunderbolt 5対応や12MPカメラの採用

ハードウェア面では、1200万画素の「センターフレームカメラ」を搭載。ビデオ通話時にユーザーを画面中央に捉え続ける機能に加え、手元の資料を映し出す「デスクビュー」にも対応する。外部接続端子は「Thunderbolt 5」を3ポート備える。

通信はWi-Fi 7とBluetooth 6をサポート。バッテリー駆動時間は最大24時間。96W以上の電源アダプタ使用時は、30分で最大50％まで充電できる。ディスプレイはLiquid Retina XDRを引き続き採用し、最大120HzのProMotionテクノロジーに対応する。

標準ストレージが1TBに倍増

ラインアップと価格も見直された。14インチのM5搭載モデルを含め、M5 Pro搭載モデルの標準ストレージは1TBへ倍増。M5 Max搭載モデルは2TBからとなる。

本体カラーはスペースブラックとシルバーの2色。価格は14インチが、M5モデル27万9800円～、M5 Proモデル36万9800円～、M5 Maxモデル59万9800円～。16インチはM5 Proモデル44万9800円～、M5 Maxモデル64万9800円～。