女優の松本若菜が４日、都内で行われたＮＨＫのプレミアムドラマ「対決」（ＢＳＰ４Ｋ・ＢＳで４月５日スタート、全５話）の完成会見に出席した。

ある医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げている、といううわさを耳にした新聞記者を巡る物語。幸せを願い、理不尽に立ち向かう女性たちを描く社会派エンターテインメントだ。

主人公の新聞記者・檜葉（ひば）菊乃役を演じた松本は「こんな骨太なドラマで主演するのは初めてだった」。先日第１話を見た感想を「（真正面から）見られませんでした。物語に入り込んでしまうという不思議な経験をしました」とし、「自分だったらどうだろうとか、この人のことは分かる、分からないとか、いろいろな視点で見られる。皆さんに感じ取ってもらえることが、ドラマを作った思いにつながってくる」と振り返った。

作品になぞらえて、白黒はっきりつけたいタイプかを聞かれた松本は「私はどちらかといえば白黒つけたいタイプ。ただ、そこに至るまでは話し合いもしていきたい。私の演じる檜葉も白黒はっきりつけたいタイプ。でもそれで本当に幸せになるのか、というのを教えてくれた作品。今はグレーでもいいのかなと思う」と語った。

医大入試の女子差別疑惑に斬り込む主人公について「使命感を持っている人物。話が進んでいくにつれて弱さを再確認したり、理不尽なことに立ち向かっている自分が不安になったりする。ステレオタイプな記者にならないように、人間味がある部分を意識して演じた」とうなずいた。

共演の鈴木保奈美は、大学理事の神林晴海役を演じる。制作統括の黒沢淳氏は、松本と鈴木について「２話からはすごい対決になる。宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘をはるかに超える」と力を込めた。