2月に気胸と診断され、入院していた俳優の大原優乃さん（26）が4日、自身のSNSを更新し、活動を再開したことを発表しました。

大原さんは2月17日、出演していた舞台が終了したあとに胸の痛みを訴え、病院で診察を受けたところ気胸と診断され入院。舞台を降板し、治療に専念していました。

そして3月4日、自身のインスタグラムを更新し「このたび、無事に療養期間を終え、活動を再開いたしました」と報告。

「関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます。そして何より、舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』の出演を楽しみにしてくださっていたお客様に、最後まで舞台に立つ姿をお届けできなかったこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて、「Wキャストを務めていた村山彩希さん。舞台を繋ぎ、水野朋子という役を私の分まで背負ってくださったこと、感謝してもしきれません。本当にありがとうございました」と、代役を務めた村山彩希さん（28）への感謝をつづりました。

そして、「共演者の皆さまにも、大きなご負担をおかけしてしまいましたこと、心苦しく思っております。最後の瞬間まで皆さんと同じ景色を見ていたかったと強く思えたのは、稽古期間から皆さんと積み重ねてきた時間の尊さと、この作品に懸けてきた自分自身の想いの大きさを、改めて実感したからです」とし、「この経験を胸に、今後さらに真摯に作品と向き合い、歩みを重ねてまいります」と前向きに語りました。

また、療養期間中については「身体の痛みと向き合う中で、思うようにいかない現実に戸惑う日々でもありました。そんな中で、皆さまから寄せていただいたお気持ちの一つひとつに、何度も背中を押していただきました。支えていただいたこと、心から感謝しております」と、胸の内を明かしました。