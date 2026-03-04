＝LOVE大谷映美里、“美しすぎる”証明写真にファン騒然「天才的にビジュ良すぎ」「グッズ化希望」
【モデルプレス＝2026/03/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月2日、自身のInstagramを更新。証明写真を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「証明写真でこれはすごい」話題のマイナンバーカード
大谷は「＝LOVEが政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』PRキャラクターに決定しました」と自身が所属する＝LOVEがマイナンバーカードのPRキャラクターに就任したことを報告し、マイナンバーカードを公開。細身のカチューシャを身に着け、普段と変わらない美しい姿で写る証明写真を披露した。
また「マイナちゃんとお衣装おそろい〜」と同じくPRキャラクターであるマイナちゃんとのツーショットなども公開している。
この投稿に、ファンからは「証明写真でこれはすごい」「美しすぎる」「天才的にビジュ良すぎ」「グッズ化希望」「びっくりした」「スタイルも可愛さもバグ級」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、証明写真披露
◆大谷映美里の投稿に反響
