【びっくりドンキー】1210円から選べる「いろどりセット」フェア開催　ハンバーグ×スープ×デザートを自由に選択

ハンバーグレストランの「びっくりドンキー」は3月4日から、「いろどりセット」フェアを開催している。

「いろどりセット」は、好みの組み合わせを選べる税込1,210円からのセットメニュー。ハンバーグにライスとサラダを合わせた「いろどりディッシュ」5種に加え、スープ2種、ミニソフト3種またはドリンク13種からそれぞれ1品を選択できる。

びっくりドンキー「いろどりセット」

また同日から、期間限定で「オニオンリング」の販売も開始した。

■いろどりセット 販売価格（すべて税込）

◆いろどりセット（レギュラー）

SS 1,210円／S 1,460円

◆いろどりセット（エッグ／おろしそ）

SS 1,360円／S 1,610円

◆いろどりセット（チーズ／パイン）

SS 1,410円／S 1,660円

【この記事の画像(8点)を見る】いろどりディッシュ(おろしそ/チーズ)、北海道ミニソフト(イチゴソース)、ビーフコンソメスープ など

※SSは小サイズの皿で少なめライス、Sは通常サイズの皿で普通盛りライス。

※地域・店舗により価格が異なる場合がある。

※テイクアウト・デリバリーは不可。

■STEP1 「いろどりディッシュ」5種から1つ選択

・レギュラー

・チーズ

・エッグ

・おろしそ

・パイン

「いろどりディッシュ」は、ハンバーグとライスに、ひじきサラダ（ひじき、人参、枝豆）と、マスタード風味ドレッシングをかけた9種の野菜サラダを添えたワンプレートメニュー。

「いろどりディッシュ(パイン)」

■STEP2 「スープ」2種から1つ選択

・ビーフコンソメスープ

・みそ汁

■STEP3 「ミニソフト」または「ドリンク」から1つ選択

ミニソフト（3種）

・北海道ミニソフト

・北海道ミニソフト（チョコソース）

・北海道ミニソフト（イチゴソース）

【画像】北海道ミニソフト（チョコソース）、ビーフコンソメスープ など

ドリンク（13種）

・ホットコーヒー（シングルオリジン）

・ホットコーヒー（ブレンド）

・アイスコーヒーS（シングルオリジン）

・アイスコーヒーS（ブレンド）

・ホットカフェラテ

・アイスカフェラテS

・太陽のオレンジS

・森のリンゴスカッシュS

・コーラS

・メロンソーダS

・ホットウーロン茶

・アイスウーロン茶S

・いきいき乳酸菌ヨーデルS

※「いきいき乳酸菌ヨーデルS」は氷なしで提供。

※ドリンクのサイズ変更は不可。

〈期間限定「オニオンリング」も登場〉

3月4日から期間限定で販売する「オニオンリング」は、店内飲食に加え、テイクアウトおよび宅配にも対応する。

外側はカリッと香ばしく揚げ、中はふんわりと甘みのある肉厚の玉ねぎが特長で、揚げたてを提供する。軽食やおつまみにおすすめだという。

■販売価格（すべて税込）

・オニオンリング（店内）790円

・テイクアウト 840円

・宅配 1,180円