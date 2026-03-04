【びっくりドンキー】1210円から選べる「いろどりセット」フェア開催 ハンバーグ×スープ×デザートを自由に選択
ハンバーグレストランの「びっくりドンキー」は3月4日から、「いろどりセット」フェアを開催している。
「いろどりセット」は、好みの組み合わせを選べる税込1,210円からのセットメニュー。ハンバーグにライスとサラダを合わせた「いろどりディッシュ」5種に加え、スープ2種、ミニソフト3種またはドリンク13種からそれぞれ1品を選択できる。
びっくりドンキー「いろどりセット」
また同日から、期間限定で「オニオンリング」の販売も開始した。■いろどりセット 販売価格（すべて税込）
◆いろどりセット（レギュラー）
SS 1,210円／S 1,460円
◆いろどりセット（エッグ／おろしそ）
SS 1,360円／S 1,610円
◆いろどりセット（チーズ／パイン）
SS 1,410円／S 1,660円
【この記事の画像(8点)を見る】いろどりディッシュ(おろしそ/チーズ)、北海道ミニソフト(イチゴソース)、ビーフコンソメスープ など
※SSは小サイズの皿で少なめライス、Sは通常サイズの皿で普通盛りライス。
※地域・店舗により価格が異なる場合がある。
※テイクアウト・デリバリーは不可。
・レギュラー
・チーズ
・エッグ
・おろしそ
・パイン
「いろどりディッシュ」は、ハンバーグとライスに、ひじきサラダ（ひじき、人参、枝豆）と、マスタード風味ドレッシングをかけた9種の野菜サラダを添えたワンプレートメニュー。
「いろどりディッシュ(パイン)」■STEP2 「スープ」2種から1つ選択
・ビーフコンソメスープ
・みそ汁
ミニソフト（3種）
・北海道ミニソフト
・北海道ミニソフト（チョコソース）
・北海道ミニソフト（イチゴソース）
【画像】北海道ミニソフト（チョコソース）、ビーフコンソメスープ など
ドリンク（13種）
・ホットコーヒー（シングルオリジン）
・ホットコーヒー（ブレンド）
・アイスコーヒーS（シングルオリジン）
・アイスコーヒーS（ブレンド）
・ホットカフェラテ
・アイスカフェラテS
・太陽のオレンジS
・森のリンゴスカッシュS
・コーラS
・メロンソーダS
・ホットウーロン茶
・アイスウーロン茶S
・いきいき乳酸菌ヨーデルS
※「いきいき乳酸菌ヨーデルS」は氷なしで提供。
※ドリンクのサイズ変更は不可。
3月4日から期間限定で販売する「オニオンリング」は、店内飲食に加え、テイクアウトおよび宅配にも対応する。
外側はカリッと香ばしく揚げ、中はふんわりと甘みのある肉厚の玉ねぎが特長で、揚げたてを提供する。軽食やおつまみにおすすめだという。
■販売価格（すべて税込）
・オニオンリング（店内）790円
・テイクアウト 840円
・宅配 1,180円