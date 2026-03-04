気象台は、午後1時44分に、大雪警報を中札内村、更別村、大樹町、広尾町に発表しました。

十勝地方では、4日夕方から4日夜遅くまで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■帯広市

□なだれ注意報

5日にかけて注意



■音更町

□なだれ注意報

5日にかけて注意



■清水町

□なだれ注意報

5日にかけて注意



■芽室町

□なだれ注意報

5日にかけて注意



■中札内村

□大雪警報【発表】

積雪 4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm





