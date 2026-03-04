TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後1時44分に、大雪警報を中札内村、更別村、大樹町、広尾町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・中札内村、更別村、大樹町、広尾町に発表 4日13:44時点

十勝地方では、4日夕方から4日夜遅くまで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■音更町
□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■清水町
□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■芽室町
□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■中札内村
□大雪警報【発表】
　積雪　4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■更別村
□大雪警報【発表】
　積雪　4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■大樹町
□大雪警報【発表】
　積雪　4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■広尾町
□大雪警報【発表】
　積雪　4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■幕別町
□なだれ注意報
　5日にかけて注意