【大雪警報】北海道・中札内村、更別村、大樹町、広尾町に発表 4日13:44時点
気象台は、午後1時44分に、大雪警報を中札内村、更別村、大樹町、広尾町に発表しました。
十勝地方では、4日夕方から4日夜遅くまで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■音更町
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■清水町
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■芽室町
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■中札内村
□大雪警報【発表】
積雪 4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
5日にかけて注意
■更別村
□大雪警報【発表】
積雪 4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■大樹町
□大雪警報【発表】
積雪 4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■広尾町
□大雪警報【発表】
積雪 4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■幕別町
□なだれ注意報
5日にかけて注意