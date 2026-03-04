「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が3日放送の「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。過去の炎上について語った。

MCの「フォーリンラブ」バービーから「加藤綾菜さんといえば、やっぱり強烈なデビューというか…加トちゃんと2ショットプリクラ。そこから全てが始まってる」と話題を振られた加藤。「そうなんすよ！過去に戻れるならそのプリクラからやり直したい」と語り出した。

「あのプリクラは熱愛って出たんですか？結婚って出たんですか？」と聞かれると「ぶっちゃけて言って良いですか？」と前置きして「結婚したことみんなに隠してました。両親にも隠して、したあとに両親に言ったんです」と告白。「加トちゃん事務所にも言ってなかったんですよ」と明かすと、バービーは「え？！嘘。あんな大御所が事務所に言わないで結婚？鳥肌立っちゃった…」と本気で驚いていた。

「加トちゃんは“誰も俺に興味ないから大丈夫”って言って本当にバレなかったんです半年」というも「でもどっかからかバレて。結婚報道出て実はしてましたって話したんですけど、あるグラビアアイドルの方が“私です”って言ったんですよ」と回顧。「まあいいやと思ってたんですけど、加トちゃんのあの当時のマネージャー…その方が“否定した方がいいから写真くれ”って。私その時に手帳に入ってたプリクラを切って渡した。持ち歩いてないし写真。盛れてるからこれでいいですって言って、それが出たんです」と明かした。

「すっごい盛り上がって大炎上して。夕方には実家が特定されたんです。広島のばあちゃん家。こんな小娘が嫁に行くのはおかしいから親が売ったって。本当に書かれたんですよ人身売買で売ったって。それはダメだってどんどん炎上して…日に日に炎上して。第一印象って大事だなって。教訓」と振り返り。バービーは心配しつつも「プリクラの衝撃はすごかったもん。これはあのプリクラは加トちゃん公式経由でマスコミに出してたんだ」と大爆笑していた。