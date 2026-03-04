タレント相田翔子（56）が、3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。娘に誕生日プレゼントを突き返されたことを明かした。

相田は14歳の長女への誕生日プレゼントついて「1回悩んだのが、中学生になるタイミングでみんなスマホを欲しがる。私はまだ違うなと思って」と回想。長女の誕生日当日を迎え「プレゼントを開けてっていう時に、娘はどこかにスマホがあると思って」と振り返った。

誕生日は1月で、相田は自身が選んだプレゼントについて「温かいぬいぐるみのあんか。猫。足が温まるような、すごいかわいいぬいぐるみの。それと電子レンジで温めたら温かくなる、ぬいぐるみのくまちゃんのあんか」と説明。

司会の明石家さんまが「猫とくまのあんか？二つも温かくなるやつ渡したん？」と疑問を示すと、相田はさらに「もう1個きつねのあんか」と3種類のあんかを送ったと明かした。

さんまが「娘、そんなあんかいらないと思うで」と爆笑すると、相田は「そのまま返されました」とガックリ。「スマホがなかったから本当に真顔になっちゃって。『こんなあったかグッズいっぱいいらねえよ』って」と長女のリアクションを語った。