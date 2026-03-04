ももいろクローバーＺの百田夏菜子（３１）が４日、東京・マクセル アクアパーク品川で行われたコラボレーション企画「マクセル アクアパーク品川×ももいろクローバーＺ」（４日〜４月１９日）のプレスプレビューに登場した。

百田がサプライズ登場すると会場は騒然。「すごく楽しい。コラボレーションができてうれしい」と喜びを語り、「ダイナミックなジャンプと驚いたのがイルカさんたちの声でかけ合いをしてくれるところがすごくかわいい」と感想を話した。

実際にイルカともふれ合った。百田が左手でサインを出すと、イルカが水中からジャンプ。息の合ったパフォーマンスに「気持ちがつながった気がします」と笑顔を見せた。

同イベントは、２０２５年夏に開催された「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ２０２５」のライブ映像・音源とドルフィンパフォーマンスが融合する。さらに、ライブの世界観やモチーフから着想を得たコラボ水槽展示など、ももクロと生きものたちの魅力が重なり合う、特別なコンテンツ。百田は「ぜひ、遊びに来てください」と呼びかけた。