ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）が4日、都内の「マクセル アクアパーク品川」で、スペシャルドルフィンパフォーマンス「Splash！！！！ イルカとバシャ騒ぎ」に登場。トークを行った。

同施設では、この日からももクロとのコラボレーションを実施。昨年8月に開催された「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」のライブ映像と融合したイルカのパフォーマンスが見られる他、メンバーカラーやライブをイメージした水槽が展示される。

コロナ禍だった21年、休館中の同所でももクロが無観客ライブを配信した縁から、今回のコラボが実現した。パワフルなイルカショーを楽しんだ百田は「すっごくぜいたく」と大興奮。「私たちも、夏のライブは会場にたくさん水をまく演出がお決まりになってきていて。水というつながりのコラボレーションに運命を感じました」と笑顔を見せた。

ビジョンに流れる楽曲に合わせて、イルカたちが舞った。定番曲「ココ☆ナツ」では「最後の、ナーッツの音に合わせたダイナミックなジャンプと、イルカさんたちの声で歌に合わせて掛け合いしているところがすっごくかわいい」。「Hanabi」では「しっとりとしたイルカさんたちのパフォーマンスが見られて、コラボできて幸せです」と話した。

百田をイメージした水槽では「パロットファイヤー」という赤い魚が展示されている。「正面から見ると笑顔に見えるお魚。私も日ごろから笑顔を心がけているのでうれしかったです」。最後はイルカに手でサインを送ってジャンプを成功させ「気持ちがつながったような気持ちになりました」とほほ笑んだ。