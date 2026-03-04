誰かが楽をしている裏では、その分負担になっている人もいるようです。漫画家・人間まおさんの作品『毎回遅刻してくる友人』は、いつも遅刻する友人に翻弄される主人公の姿が描かれています。



【漫画】『毎回遅刻してくる友人』（全編を読む）

真夏の暑い日、ゆうこは木陰で友人のみかを待っています。今日は、みかは待ち合わせ時間より20分遅れてやってきました。ゆうことみかは高校からの付き合いで、大人になった今でも月1回ぐらいのペースで遊んでいます。みかは必ず10分〜1時間ぐらい遅れてくるのですが、それ以外は問題がないため、ついゆうこは彼女を許してしまいます。



ある日、ゆうこは「イベントに行かない？」とみかに誘われます。遅刻しそうで急いでやってきたゆうこでしたが、案の定「30分遅れるー」とみかから連絡が来ました。



それから30分後、メイクと髪型をばっちり決めたみかがやってきて「あれ〜ゆうこ化粧よれてない？」と悪びれた様子もなく言います。これに対してゆうこは「遅刻しないように走ったからだよ」と少し苛立ちながら言及しました。



するとみかは「え〜相手私なんだから無理しなくてもよかったのにー」と言いながら、ゆうこの化粧を直してくれて「かわいい」とゆうこを褒めてくれるのだった。このように、みかはゆうこに対してさりげなくフォローをしているため、ゆうこは本気で怒れないでいました。



それから少し経ったある日、2人が好きなキャラクターのコラボカフェがオープンし、そこでプレミアムグッズが当たるくじ引きイベントが開催されることを知りました。2人は「これ絶対行こう！」と話しており、みかは「特賞ひとつしかないから遅刻しないでね！」と意気揚々と言い張ります。



しかし、当日みかから届いた連絡はやはり「ごめーん電車乗りそびれた」という、いつもの遅刻連絡でした。仕方なくゆうこは直射日光の降り注ぐなか、20分以上1人でくじ引き列に待機します。



みかは結局、30分以上遅れたにも関わらず「よかったー間に合った」と遅刻は気にも留めていない様子です。一緒にくじ引きを引いた結果ゆうこは5等のクリアファイルが当たり、みかはなんと1個しかない特賞のぬいぐるみを当てます。この結果にゆうこは「みかが遅刻している間私が並んで待ってたのに」と、モヤモヤが晴れない様子です。



しかしその後、みかは特賞のぬいぐるみとクリアファイルを「交換しよ！」と言い出します。どうやらみかの家にはぬいぐるみが多く、置き場所に困ることと、実はクリアファイルの方が欲しかったようです。これがみかの本音なのか気遣いで言った嘘なのかは分からないものの、ゆうこは少し報われた気分となったのでした。



読者からは「悪びれもしないのは嫌過ぎる」「時間の無駄遣いさせられるのはキツイ」などの声があがっています。そこで作者の人間まおさんに話を聞きました。



自分の周りにいる友人をモチーフに描いた

―「待ち合わせに遅刻する友人」を題材に描こうとお考えになったきっかけはありますか



周りに遅刻する友人が結構いるのと、向こうは意外と軽く考えているので待つ側の気持ちを描いてみました。（私は遅刻は別にいいけど連絡してこない人が苦手です…心配だし時間潰せなくて困るから）



―もしご自身の友人が、今回のように遅刻しても悪びれもしない場合どういう行動を取りそうですか



悪びれないタイプは今のところ会ったことないのですが、いたらもう会いたくないと思ってしまいそうですね。



―同作以外で発表された作品などがあれば教えてください



似たようなジャンルの「ガソリン代どうする？」という作品が大きな反響がありました。車を出してもらい、旅行の計画もほぼ丸投げ、さらにガソリン代を払わない人のお話です。普段運転を任される側からの反響が大きかったので、ご興味があるかたはぜひ！



（海川 まこと／漫画収集家）