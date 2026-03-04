大注目の「ミニRAV4」!?

2024年5月18日から19日の2日間にわたり、愛知県常滑市のAICHI SKY EXPOにて総合アウトドア＆ライフスタイルフェス「FIELDSTYLE JAPAN 2024」が開催されました。会場には多種多様なオフロードカーやキャンピングカーが集結し、熱気に包まれていました。

そんな数ある展示車両のなかでも、多くの来場者が足を止めて熱い視線を送っていたのが、クルマ専門店「Brat」のブースです。今回は、同ブースに展示されていたダイハツ「ロッキー」ベースの“RAV4風”カスタムカーについて紐解いていきましょう。

【画像】超カッコイイ！ これが「”ミニ”RAV4!?」なダイハツ「ロッキー」を画像で見る（38枚）

「何歳になっても子どものように自然を楽しんで欲しい」というコンセプトを掲げるクルマ専門店「Brat」。2010年代から展開をスタートし、現在では全国に11店舗を構える人気ショップです。

今回同店がお披露目したのは、扱いやすいサイズ感で人気のダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」をベースにした意欲作。エクステリアにおける最大のトピックは、なんといってもトヨタの本格ミドルサイズSUV「RAV4」そっくりなフロントマスクです。

グリル中央には、SUVカスタムの王道ともいえる「TOYOTA」のアルファベットロゴを配置し、迫力満点の顔つきに一新。ボディカラーには、アウトドアシーンに映えるトレンドのサンドベージュを採用しています。

さらに足元にも抜かりはなく、1インチのリフトアップを実施。そこにホワイトレターが目を引くモンスタ製「テレーングリッパー」タイヤを組み合わせることで、オフロード車としてのタフな雰囲気を底上げしています。

使用しているパーツの総額は54万910円（※工賃別途）。これらのパーツは個別販売も行っているため、気に入った部分だけをカスタマイズすることも可能です。なお、兄弟車であるトヨタ「ライズ」でも同様のカスタムに対応しているとのことです。

会場のスタッフにこのユニークなカスタムを手掛けた理由を尋ねると、「手頃な価格帯のクルマで、気軽にRAV4のような力強いスタイルを楽しんでいただきたかったから」との答えが返ってきました。

本家のRAV4は日本でも大人気のモデルですが、2025年末に登場した新型のボディサイズは全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm（Zグレード）と堂々たる体躯。新車価格（消費税込）も大幅に引き上げられ、450万円からのスタートと、より上級志向な本格SUVへと進化しています。

それに比べると、ロッキーは全長4m以内に収まるコンパクトな5ナンバーモデルで、サイズ的にも価格的にもお手軽なモデルといえます。「遊び心のあるセカンドカーとして、せっかくならオシャレに乗りこなしたい」というユーザーのニーズにぴったりと合致する1台です。

事実、イベント会場では子ども連れのファミリー層から熱い視線を集めていたほか、女性の来場者からも注目されており、幅広い層に刺さる魅力的なカスタムであることがうかがえました。