人気モデル「9TWENTY」採用…右サイドにサークルロゴ、リアにグループロゴ

ニューエラジャパン合同会社は4日、人気アイドルグループの「日向坂46」とMLBの11球団がコラボレーションした「トリプルコラボコレクション」を30日に発売すると発表した。

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラが、日本を代表するアイドルグループのひとつである日向坂46とタッグを組んだ。MLBの11球団をフィーチャーしたヘッドウェアが、同社の公式オンラインストアに並ぶこととなる。

ベースモデルには、日向坂46のメンバーにも愛用者が多い「9TWENTY（ナイントゥエンティー）」を採用。柔らかな被り心地が特徴のカジュアルキャップで、各チームカラーを踏襲している。デザイン面では、右サイドに日向坂46のサークルロゴ、リアにはグループロゴがそれぞれ刺繍で施されているという。

ラインナップは、ドジャース、ヤンキース、レッドソックス、メッツ、カージナルス、レンジャーズ、アストロズ、マリナーズ、パドレス、カブス、タイガースの計11球団を網羅している。価格は各7150円となっている。

人気アイドルグループと世界最高峰のプロ野球リーグによる異例の試みは、野球ファンのみならず、多くのファンの間で大きな注目を集めることになりそうだ。（Full-Count編集部）