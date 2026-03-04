今年、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は「あなたにとって最善は？多様化する避難先」です。

■「避難所」と「避難場所」の違い

――このマーク、街中で見かけたことありますよね。

「避難所」ですよね。

続いて、こちらは「避難所」と似ていますが「避難場所」のマークです。

――改めて違いを教えてもらえますか？

例えば、「避難場所」のマークは上野公園の入り口にあります。「避難場所」とは、地震など災害が発生し、火災や津波などの危険から“緊急的に”避難する場所です。大きな公園や大学のキャンパスなどが指定されています。

一方「避難所」は、自宅が被害を受けて生活が困難な場合に、一定期間生活する場所、学校や公民館などが指定されています。

――名前は似ていても役割は違うんですね。

◇

避難先といってもさまざまな種類があり、行動するタイミングも異なります。「東京都防災マップ」というサイトでは、避難所、避難場所、そして、帰宅困難者が一時的にとどまるための一時滞在施設などが検索できます。

ただ、災害時は通信障害がおきてスマートフォンなどがつながりにくい可能性がありますので、自分の身近な場所にある避難先を事前に確認しておくといいかもしれません。

■“避難所の質の向上”に向けた取り組み

――過去の災害では、いざ避難生活を送るとなるとさまざまな課題が浮き彫りになります。

災害がおきる度に避難所の生活空間、衛生環境の悪化が課題となります。そこで、東京都では“避難所の質の向上”に向けた取り組みが始まっているんです。

都は今年2月、「避難者生活支援指針」の素案というものを公表しました。これは、被災者が安全・安心な避難生活を送れるよう、都や市区町村が取り組むべきこと、目指すべき基準を示したものです。ここでは避難先として…

▼避難所

▼在宅避難

▼被災地外避難

の3つに分類されています。

まず、避難所では個人の居住スペースをしっかり確保するということが掲げられています。

――具体的にはどのくらいの広さが望ましいのでしょうか。

国際的な人道支援の最低基準である「スフィア基準」をもとに、1人あたり3.5平方メートル以上、畳およそ2畳分の居住スペースといわれています。あわせて…

▼プライバシー確保のために仕切りやテントがすべての避難者に提供されること

▼水洗トイレが使用可能であること

などが目指すべき基準として提示されています。

次に、在宅避難では高層マンションなどでエレベーターが停止するおそれがあります。そうなると、高層階に物資を運ぶことが難しいので、運搬を補助する機材を建物内で共有する形で整備するよう呼びかけています。

◇

――3つ目の被災地外避難というのは？

被災した地域に無理にとどまるのではなくて、水道や電気などのインフラへの被害が少ない離れた地域で避難生活を送ること。そのためには、市区町村がほかの自治体と事前に災害協定を締結して、いざという時に一時的に受け入れてもらうといった方法もあると提案しています。

■避難先が多様化…普段から心がけるべきことは

そして、市区町村でもすでに対策が進められています。

品川区が導入したトイレトラック。断水や停電時でも水洗トイレが快適に使えるということです。

――自治体などによる対策が進む中で、「私たちが」普段から心がけておくべきことは何でしょうか。

避難といっても避難所だけでなく、在宅避難、ホテル、車中泊、遠方への避難と避難先が多様化しています。

選択肢が増えているからこそ、どこに避難するのが自分たちにとって最善なのか。自治体任せにするのではなく、いざという時に備えて普段から考えておきましょう。