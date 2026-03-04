ピン芸人のくまだまさし（52）が3日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）にゲスト出演。営業での無双ぶりが語られた。

くまだは自己紹介替わりに、観覧客を相手に普段の営業や舞台でおなじみ、百戦錬磨のネタを披露。千原ジュニアからは「もううちの息子が心酔してんのよ。今（客席の）男性がもらった（くまだの顔がアップでうつる）ポスター、うちの長男の勉強机のゴムのシートの中に挟まってるねん」と明かされた。

くまだは「素晴らしい！わたくしも、（ジュニアの息子に）渡したとき…忘れもしませんよ！」と応じた。ジュニアの長男は東京の劇場「ルミネtheよしもと」に来ていたといい、ジュニアも「全然知らんかってんけど…」と苦笑い。くまだは「お子さまはその日、一番後ろのほうに。（プレゼントを）ほしい人！って手を挙げてもらうんですけど、お子さまの手の挙げ方が（他の観客とは）違ってた」と思い返した。

耳の横にまっすぐにピン！と腕を延ばし、「す〜ごい行儀が良かったので、“あなたに！”って取りに来てもらってポスターをあげた」と回想。「それがたまたま…」と、後にジュニアの長男だと判明し、驚いたようだ。

ジュニアの息子もほれ込むくまだは、「営業と言われたら私が全部行きたい！」と言うほど自他ともに認める営業王。ジュニアには「マジでここまで老若男女全員を喜ばせて帰らせるのは、くまだまさし大先生だけ」と絶賛され、「ありがたいことにいろんな現場に、知らぬ間に」と多忙ぶりを感謝した。

最終到達点を問われると、「ちょっと待ってください…。正直、僕、すでに最終に入って来てると…」自身の中でピークの実感があるようで、「現状維持」を目標に掲げ「自分で言うのもおこがましいですけど、ほんととてつもなく営業に行ってるので」と実感を込めた。

「お稼ぎのほうも…先生」とケンドーコバヤシに言われると、「ああ！お稼ぎは…大先生！全然稼いでおりません！」と大声で返し、笑わせた。

「あれだけテレビよりも単発のギャラがイイ営業に行かれて!?」と問い詰められると、「確かに…」とギャラの良さを認めつつも「全然でございます。全然稼いでおりません。まだまだ皆さまに比べたら…」と謙遜していた。