”K-POP代表ダンサー”TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN、ボーカルでも魅了 「PART 02」に言及「今年中に…」
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが3日、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の音楽ライブトークショー『リムジンサービス』に出演した。
【ライブ写真】7周年記念！カムバックを前にコンサートを行ったTOMORROW X TOGETHER
YEONJUNはピアノの伴奏に合わせて「Let Me Tell You（feat. Daniela of KATSEYE）」を甘美なアレンジと洗練された歌声で披露。「K-POP代表ダンサー」として知られるYEONJUNが、魅惑的な音色のバラードで意外な魅力を見せた。
YEONJUNは自身のソロ活動を振り返り、「自分の音楽を作ることが楽しくて感動的だった。自分自身を見つめ直す貴重なアルバムだった」と明かした。「NO LABELS PART.01」に続く、「PART 02」の計画についての質問には「準備している。今年中には会えるかもしれない」と明かした。ラップメイキングと作詞にも参加するYEONJUNは「（ラップを書くとき）できるだけ創造的に表現しようと努力している。 映画からも多くのインスピレーションを受けている」と話した。
さらに、YEONJUNはさまざまなカバー曲も披露した。練習生時代に好んで歌っていたTroye Sivanの「TALK ME DOWN」や、Chrisette Micheleの「Love Is You」をはじめ、幅広いジャンルの楽曲を披露。司会のイ・ムジンは「メディアで見ていたステージとは大きく異なる。全く新しい姿を発見した」と感嘆した。
また、YEONJUNが所属するTOMORROW X TOGETHERは、4月13日に8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースする。昨年、所属事務所・BIGHIT MUSICとメンバー全員が再契約後、初めてリリースするアルバムとなる。叙情的で長いアルバムタイトルは「ある日、頭からツノが生えた（CROWN）」や「9と4分の3番線で君を待つ（Run Away）」など、デビュー当初の個性的な楽曲を思い起こさせる。グループのカラーが色濃く表れたアルバムタイトルだけでも、世界中のファンの期待を高めている。
