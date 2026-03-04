職種限定の合意があったのに別の職種に配置転換を命じられて精神疾患となり、休職の末に退職扱いとされたのは不当として、京都市の男性が滋賀県社会福祉協議会に職員としての地位確認などを求めた訴訟は、大阪高裁で和解した。

２月２５日付。双方が昨年３月末の定年退職扱いとすることを確認し、同協議会が解決金２０００万円を支払う。

訴状などによると、男性は２００１年以降に、福祉用具の製作などを行う技術職として勤務を開始。１９年に事前の打診がないまま総務課への配転を命じられた。男性はその後、精神疾患と診断され、休職。同協議会は２２年２月、休職期間の満了に伴い、男性を退職扱いすると通知した。男性側は、経験のない事務職は大きな心理的な負荷があり、配置転換は職務限定の合意に反して違法と主張していた。

２５年１月の１審・京都地裁判決は「雇用の継続のために配置転換を提案したことは著しく不合理とは言えない」と請求を棄却。男性側が控訴していた。

この配置転換を巡って男性側が慰謝料などを求めた別の訴訟もあり、２４年４月、最高裁は「職種や業務内容を限定する合意がある場合、使用者は労働者の同意なく配転を命じることはできない」との初判断を示した。２５年１月、大阪高裁の差し戻し控訴審判決は同協議会に対し、８８万円の支払いを命じていた。

男性は３月３日、京都市内で記者会見し、「実質的勝訴で和解できたと捉えている。長期に苦しめられたので、反省と謝罪の気持ちを持ってほしい」と述べた。

同協議会は「早期かつ円満で全面的な解決のため、和解した」とコメントした。