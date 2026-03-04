４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ようやくトキ（高石あかり）の妊娠が確定。前日登場したヤブ医者に、ネットからツッコミが上がっている。

この日の「ばけばけ」では、丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）が街中で再び貧血症状で倒れていたトキを見つけ、病院に連れて行く。

その病院にいたのは、先日、往診に来た藪井（ＤＡＩＧＯ）ではなく、別の医者。医者の黒田（安井順平）は、「松野トキさん。もうおわかりですよね」というと、トキは「え？もしかして…」とようやく気付く。黒田が「えー」と言おうとすると、「待ってごしなさい」と心の準備が間に合わず。もう一度「えー」「待ってごしなさい」のやり取りが続いた後、黒田は「ハハハ。もう言わんでよかね。おめでとうございます」と祝福。トキの顔に笑顔が広がった。生まれるのは「１１月頃ですね」と言われる。

帰宅したトキは、家族に妊娠を告げ、フミ（池脇千鶴）も司之介（岡部たかし）も歓喜。丈も正木も、クマも祝福だ。だが、ヘブン（トミー・バスト）だけが仕事でおらず、トキは、ヘブンはフィリピンに行くことを考えているので、子どもができたことを言ってしまうとヘブンが自分のやりたいことを断念してしまうかもしれないと心配し、しばらくは言わないで欲しいと皆に伝える。

先週の金曜日放送からトキがやたら眠くなっていたことから、ネットでは妊娠に気づいていたが、ようやく妊娠確定。それにしても黒田は一発で分かった妊娠にまったく気付かなかった藪井の株は大暴落。ネットでは「ＤＡＩＧＯにベイビーと言って欲しかった」「ＤＡＩＧＯ。本当にヤブ医者やｗ」「今日のお医者様は安井順平さん。ひと安心だよ。ごめんね、ＤＡＩＧＯ」「医師が安井順平さんなら信頼しかない」などの声が上がっていた。