ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を狙う侍ジャパンが４日、同１次ラウンド（初戦は６日・台湾戦）に向け、新幹線で東京入りした。

ドジャース・大谷翔平投手らメジャーリーガーを含むメンバーは全員、サポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツに、青色のネクタイを着用。東京駅に到着すると、大歓声が上がり、居合わせた多くの人々が自身のスマホで撮影を試みるなど大混乱。侍ジャパンの到着に備え東京駅では駅員の数を増やし「厳戒態勢」を敷いていたが、集まった約５００人のファンに向け「押さないでください。もう一歩下がってください！」と声を張り上げる場面もあった。

新大阪駅を出発する際も厳戒態勢が敷かれたが、大谷らメジャーリーガーの存在もあって居合わせたファンや利用客など３００人を超える人々で大混雑となった。選手が乗り込んだ後も写真を撮ろうとスマホを持ってホームを走る熱狂的なファンが多発。係員が「大変危険ですので押さないでください！」と連呼するパニック状態となったが、発車時刻の１０分前に、侍メンバーは乗車を終えていた。東京駅でも大谷が姿を見せるとファンからは「キャー！」と声が上がった。

侍ジャパンは２月２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施し、２連勝。３月２日のオリックス戦（京セラＤ）では３ー４で敗れたが、３日の阪神戦（京セラＤ）は５ー４で勝利した。

大谷は先週２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国し、２６日に名古屋でチームに合流した。会見では「時差ボケがあり、頭がボーッとするところもある」と話し、ＷＢＣに向けては「前回同様に、プレッシャーのかかる試合が多いとは思いますけど、気持ちはそんなに変わってない。１試合１試合大事だと思いますし、前回優勝したからといって、今回簡単に勝てるわけではないので。自分たちの野球をしっかりやれることが、まず大事かなと思います」と決意を語っていた。

大谷はＷＢＣ本大会前の最後の実戦となった強化試合・阪神戦には、「１番・ＤＨ」で先発出場。２打数無安打で途中交代したが、キャッチボール中には、フリー打撃のボールを拾って観客席に投げ入れるなど、ファンサービスでも観客を魅了していた。東京駅でも、改めて注目度の高さを証明した形となった。