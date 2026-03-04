双子出産の中川翔子、息子達の離乳食デビューを3ショットで報告「ムチムチで可愛い」「あっという間に大きくなってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】歌手でタレントの中川翔子が3月3日、自身のInstagramを更新。双子息子の離乳食デビューを報告し、話題となっている。
【写真】40歳双子出産タレント「ムチムチで可愛い」キャベツ太郎＆ハンバーグ寿司柄のロンパース着た息子達との3ショット
中川は「離乳食デビュー ついに生まれて初めてミルク以外の母乳以外の食べ物を食べられましたー！10倍がゆ」とつづり、離乳食が始まったことを投稿。「保育園までにちょっとずつ色々挑戦する食材増えたり まとめて調理してストックしたり」と期待を込めて記し「大変だけど食べる顔が可愛すぎて 楽しみです！大きくなるんだぞ」と投稿していた。
また「新しいロンパース ハンバーグ寿司とキャベツ太郎です 似合いすぎぃ」とも報告し、緑色の「キャベツ太郎」と、白色のハンバーグ寿司を合わせた姿を公開している。
この投稿に「離乳食デビューおめでとう」「ムチムチで可愛い」「あっという間に大きくなってる」「双子くん可愛すぎる」「ムチムチあんよ最高」「ロンパース似合ってる」「すくすく育ってね」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
