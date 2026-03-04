2026年3月3日放送のトークバラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）は「国際結婚」した女性タレントらを迎えて結婚の満足度について話し合った。

「ほめてはくれるがいつになったら『マイハニー』と呼ばれるんだろうと。全然言ってくれなくて」

ゲストのアンミカさんや、夫が元プロ野球選手のアレックス・ラミレスさんのラミレス美保さんらがパートナーのストレートな愛情表現を話し合う。

その流れでMCの上田晋也さんが「ダーリンは外国人」を描いた漫画家の小栗左多里さんを紹介。「ストレートにほめてくれる方ですか」と聞くと、「ほめてはくれるがいつになったら『マイハニー』と呼ばれるんだろうと。全然言ってくれなくて」と話し、夫と散歩をした時のエピソードを披露した。

近所のマンサクの花を見て、「なぜマンサクと言うのか」と話し合い、調べてみると、「早い春にまず咲く」→「マズサク」→「マンサク」となったらしいという結論に達した。その時に夫が抱き寄せて「Mｙ マンズサク」とささやいたが「若干、微妙な感じだった」と小栗さんが打ち明けると、周囲は大爆笑。

「『今日一日ベランダで冷や奴を』と何かおかしいなと思ったら『日向ぼっこ』だった」

言葉のちぐはぐなやりとりではアンミカさんも例に漏れず。アメリカ人の夫は19歳から日本に滞在し、日本語オタクなので読み書きもことわざもわかるという。「ただ、たまにおかしな間違いをして、『今日一日ベランダで冷や奴を』と言っているので何かおかしいなと思ったら『日向ぼっこ』だった」と笑う。「そういうのがおかしかったりしてお互いがケンカにならない」と言うと、上田さんも「そうか、言葉の間違いがガス抜きになったりするんだ」と納得。アンミカさんも「そう、言葉が通じすぎると揚げ足をとるでしょ、『こう言った、ああ言った』とか。その言葉の温度感のもめ事はあまりない」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）