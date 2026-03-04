「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）が4日、東京・マクセル アクアパーク品川で、コラボレーション企画「マクセル アクアパーク品川×ももいろクローバーZ」の取材会を開いた。

イルカがショーを行う「ザスタジアム」では、ももクロが昨年8月に神奈川・横浜スタジアムで開催したコンサート「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」のライブ映像に合わせて、イルカがジャンプや歌、水しぶきを展開するイベント「Splash！！！！ イルカとバシャ騒ぎ」を見学した。

迫力あるパフォーマンスに「本当にすごくて楽しい！私たちの曲でイルカさんたちが歌ってくださった」と感激。

ライブ中にファンとコールレスポンスをする「ココ☆ナツ」については、「私が最後に『ナツ！』と歌う所では、イルカさんたちが声で、私たちの歌と掛け合いをしてくれるところが、すっごく可愛かった。ずっと歌ってきている曲なんですけど、また新しい『ココ☆ナツ』ができたなと思いました」とうれしそうに笑っていた。

会場では百田が左手を挙げる合図で、イルカが2匹が3回ジャンプするパフォーマンスも披露した。

「実際に私の合図でジャンプをしてくれたので、気持ちがつながった気がしました」と声を弾ませていた。

このほか施設では、ももクロのメンバーカラーに合わせた水槽の展示も行われている。

企画は4月19日まで。