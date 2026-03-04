4日、衆議院予算委員会において、参政党の和田政宗議員が宮内庁の情報発信について質問した。

【映像】参政議員が「秋篠宮家」に言及した瞬間（実際の様子）

和田議員は「宮内庁は、YouTubeやInstagram等で皇室における活動の発信を行っています。国民が皇室の活動を知る上で極めて重要な取り組みであり、さらに強化していくべきであると考えます。発信強化にあたっては、天皇ご一家が中心になることは当然のことですけれども、皇位継承順位第1位である秋篠宮皇嗣殿下、皇位継承順位第2位である悠仁親王殿下をはじめとする秋篠宮家のご活動の発信強化もなされるべきと考えますが、宮内庁はどのように考えているか」と質問。

これに木原稔官房長官は「宮内庁におきましては、皇室に関する情報発信を強化し、情報を幅広い層により効果的に届けられるようにするために、昨年度及び今年度に宮内庁ウェブサイトの抜本的な改修を行ったほか、令和6年の4月からはInstagram、そして昨年の4月からYouTubeを通じた情報発信を行っているところです」と回答。

成果については「Instagramでは、昨年8月以降、それまでの天皇皇后両陛下に加えて、秋篠宮皇嗣同妃両殿下をはじめ、皇族各殿下のご活動に関する定期的な投稿を行っており、本年2月末時点でフォロワー数が233万人を超えるなど、多くの人に情報を届ける手段として機能していると思います。また、YouTubeについては、天皇皇后両陛下のご活動を中心に発信し、チャンネル登録者数が18万人を超えるなど、情報を届けるという観点から一定の効果を認めているというところであります。今後も、皇室に対する国民の理解がより一層深まるよう改善を重ねながら、秋篠宮家の方々をはじめ、皇室の方々に関する効果的な情報発信を重ねてまいりたいと考えております」と説明した。

和田議員は「宮内庁のこの発信の予算ももう少し強化すべきであると思いますので、何卒よろしくお願いいたします」と述べた。

（ABEMA NEWS）

